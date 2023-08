Pengemaskin med eget lydspor

Tusenvis av musikkglade mennesker koser seg om dagen på Øyafestivalen i Tøyen-parken i Oslo indre øst. Øyafestivalen er blitt en årviss tradisjon i overgangen fra sommer til høst i hovedstaden.

Øya er fest og moro – men også storkapital og sterke pengeinteresser. Det spørs om ikke smaken av det siste er i ferd med å bli sterkere enn musikkgleden på Øya.

«Bærekraft» kan lett bli store ord og uforpliktende staffasje – og god markedsføring

Årets program er tynt. Bak ganske sterke headlinere hver av de fire dagene festivalen arrangeres, er tilbudet svakt. Og ditto billigere for arrangøren.

Det er mulig å lese en kynisme også inn i prissettingen. Det er dyrt å være på Øya. En dagsbillett koster rundt 1500 kroner. En halvliter øl på boks koster 114 kroner, og en flaske med vann koster 59 kroner. T-skjorter og tøynett og hodeplagg, såkalt merchandise, koster også skjorta og vel så det.

Folk må bruke pengene sine på hva de måtte ønske. Det er likevel noe som skurrer med måten Øya forsøker å selge et image som sosialt engasjert – samtidig som pengeinteressene blir så påtrengende. Man skal ikke være veldig kynisk anlagt for å mene at Øya har klart å kommersialisere det sosiale og politiske engasjementet i vår tid.

Et eksempel: Nesten all mat på Øya er organisk og vegetarisk. Det er bra med fokus på bærekraft. Men «bærekraft» kan lett bli store ord og uforpliktende staffasje – og god markedsføring.

Øya har hentet mye inspirasjon fra storebror Roskilde-festivalen i Danmark. Men forskjellene er større enn likhetene. Overskuddet fra Roskilde-festivalen går til gode formål. Øya-inntektene går i fôret til eierne – det amerikanske oppkjøpsfondet Providence Equity Partners, gjennom investeringsplattformen Superstruct Entertainment.

Øyafestivalen arrangeres på en av få grønne lunger på østkanten i Oslo. Festivalen innebærer at en av få kunstgressbaner på denne siden av byen er stengt for barna store deler av sommeren. Det går an å spørre hvor lenge Oslos folkevalgte bør tillate denne bruken av fellesområder til hyperkommersiell virksomhet som Øya.

Uansett hvor morsomt det måtte være for publikum som har råd til moroa.

