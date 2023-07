Det hviler et tungt ansvar på skuldrene til kunnskapsministeren

Stadig færre ønsker å bli lærer. I år søkte 21,9 prosent færre læreryrket som førstevalg enn året før. Ikke siden 2008 har så få søkt lærerutdanning i Norge. Samtidig har antallet som får tilbud om å begynne på en lærerutdanning, gått ned med 30 prosent på tre år. Ifølge Klassekampen er 2023 det første året det ikke blir rekruttert nok lærerstudenter til å erstatte de som slutter i yrket om fem år.

Dermed går vi mot mangel på kompetente lærere i Norge. Trenden blir enda verre når vi legger til tall fra Utdanningsforbundet som viser at 24 prosent av nyutdannede lærere er usikre på om de faktisk vil jobbe i yrket.

Unge som skal velge studieretning får med seg at skolehverdagen blir tøffere

Det er tall vi må ta på alvor.

Det enkleste grepet for å øke interessen for læreryrket, er det grepet som alltid løftes fram: Å øke lønna. Det må kanskje til. Et annet alternativ er å senke opptakskravene. Opptakskravene for lærerstudiet er karakteren 3 i norsk og matematikk, og mattekravet er høyere dersom det øvrige snittet er lavt.

Lavere opptakskrav kan føles som en fallitterklæring. Men som Karl Øyvind Jordell, skoleforsker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, sier til Klassekampen: «Lønnsnivået samsvarer ikke med opptakskravene. Studenter med såpass gode karakterer kan få bedre betalte jobber enn lærer».

Det er et godt poeng. Enten må lønna opp – eller opptakskravet senkes.

Samtidig står lærerne ovenfor mange utfordringer i hverdagen. Lærere på 1. til 10. trinn har over fire ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler sammenlignet med andre yrkesgrupper, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt. 26 prosent av alle grunnskolelærere opplever vold eller trusler på arbeidsplassen.

Det hviler et tungt ansvar på skuldrene til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Heldigvis virker hun å være seg sitt ansvar bevisst. Tidligere i år sendte hun ut et forslag på høring som vil gi lærerne rett til å gripe inn fysisk mot utagerende elever.

Det er trolig nødvendig. Unge som skal velge studieretning får med seg at skolehverdagen blir tøffere. Mulighet til å gripe inn vil kunne gi tilbake noe av lærerens autoritet.

Bildet er sammensatt. Trolig må flere faktorer fungere sammen for at vi også i framtiden skal ha nok kompetente og motiverte lærere i Norge.

