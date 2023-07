Denne uka varslet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at regjeringen går inn for å fjerne brukthandelloven. Det høres kanskje smått ut, men det er et viktig skritt i retning av en mer sirkulær økonomi.

Dagens lov som regulerer brukthandel i Norge er over 20 år gammel. Da den ble innført i 1999 var hovedformålet å forhindre heleri og salg av stjålne varer. I dag er andre utfordringer minst like viktige.

Det vil ikke redde verden at det blir enklere å kjøpe og selge brukt i Norge

Vestre selv begrunner forslaget slik i et intervju med TV2: «Forbrukersamfunnet har gått altfor langt. Vi må bli mer opptatt av å ta vare på de tingene vi allerede har produsert, og derfor vil vi gjøre det enklere å kjøpe brukt».

Bakgrunnen er at dagens brukthandellov er for komplisert, ifølge Vestre. Den kan stå i veien for å omsette brukte varer. Spesielt er det kronglete at alle varer må loggføres manuelt i en fysisk protokoll, og at varene må oppbevares i en slags karantene i to uker før de kan selges. Alle som ønsker å drive bruktbutikk må dessuten ha godkjenning av politiet.

Det er opp til hvert enkelt politidistrikt å gi dispensasjon fra loven, noe bransjen mener har ført til forskjellsbehandling.

Regjeringen ønsker primært å skrote hele loven. Men i regjeringens forslag som nå er sendt ut på høring, åpnes det for to alternativ: Enten å fjerne loven helt, eller å snevre inn loven, slik at den bare vil gjelde for handel av spesielle antikviteter, kunstverk, dyre smykker og lignende.

En innvending mot å skrote loven er at det kan bli enklere å omsette stjålne varer. Vestre avviser denne problemstillingen ovenfor TV2. Dette er forbudt allerede, og det finnes andre lover som regulerer kjøp og salg.

Det har Vestre rett i. Vi stiller oss bak regjeringens forslag om å skrote dagens skrotlov. Det vil ikke redde verden at det blir enklere å kjøpe og selge brukt i Norge, men det vil være et bidrag i retning av sirkulærøkonomien, der vi heller kjøper brukt og fikser gamle greier enn å kjøpe helt nytt.

Et naturlig neste skritt vil være å vurdere å fjerne momsen på brukte varer. Enn så lenge applauderer vi næringsministerens initiativ, og håper det blir en realitet så snart som mulig.

