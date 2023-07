Retter baker for smed

Ap/Sp-regjeringen har på kort tid fått flere stygge riper i lakken. Disse skadene kommer på toppen av dårlige meningsmålinger for Jonas Gahr Støre & co. To statsråder har måttet ga av siden de har vært inhabile i saker som var til behandling i regjeringssystemet. Flere lokalpolitikere frykter at regjeringens tabber vil overskygge sakene som bør stå i fokus ved høstens valg til kommunestyrer og fylkesting.

En oppgitt Trude Basso sto fram på NRK Dagsrevyen lørdag. «Man blir motløs fordi det hele tiden kommer saker som forstyrrer lokale valgkampsaker», sa Basso. Hun er fjerdekandidat på Ap-lista i Trondheim. «Min tillit til det politiske Norge faller», har hun skrevet på Twitter. Basso har fått mange støtteerklæringer, også fra partikolleger andre steder i landet.

Demokratiet er som en skjør plante.

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre sier seg enig i at tillit er helt avgjørende i politikken. «Når slike saker oppstår må vi handle resolutt. Det har jeg gjort», sa Støre og viste til at det har fått konsekvenser når to statsråder her har gjort slike feil. De måtte gå av.

Meningsmålingene forteller oss at det tross alt er noen velgere som klarer å skille klinten fra hveten. Regjeringspartiene gjør det nemlig bedre lokalt enn på nasjonalt nivå. Ap-snittet på målinger for stortingsvalg er 19,7 prosent. På kommunemålingene får Ap i snitt 21,3 prosent. For Senterpartiets del er det enda mindre som skiller. Sp får 7 prosent nasjonalt og 7,4 i kommunene.

[ Kjell Werner: Borten Moe hadde ikke noe valg. ]

I høst er det altså de lokale politikerne som ber om folkets tillit. Da skal politikk for eldreomsorg, grunnskoler og andre lokale saker stå i fokus. Dommen over Ap/Sp-regjeringen skal felles ved stortingsvalget om drøye to år. Her har selvsagt politikerne et ansvar å klargjøre forskjellen på lokalpolitikk og rikspolitikk.

Og pressen har selvsagt et tilsvarende ansvar for å løfte lokalpolitiske saker. På den annen side vil det være en forsømmelse å ikke bedømme regjeringens innsats fra dag til dag. Samtidig som den politiske opposisjonen blir like kritisk analysert.

[ Synnøve Vereide Trampe: Terror. Taktfast marsj. Og tango for to. ]

Demokratiet er som en skjør plante, må vannes og stelles. Kort og godt handler det om tillit. Da er det spesielt viktig at politikerne alltid handler til fellesskapets beste. Egeninteresser må vike. Kameraderi og egen økonomisk vinning må ikke forekomme.

Det er høyst forståelig at lokalpolitikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet er oppgitt over regjeringens tabber. Regjeringens svake oppslutning på meningsmålingene smitter naturlig nok over på den lokale valgkampen. Men det blir feil å straffe de aktuelle lokalpolitikerne for at regjeringen gjør det dårlig. Det blir å rette baker for smed.

[ Kjell Werner: Felles valgdag har mye for seg. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen