Mer katolsk enn paven

Regjeringen får tommelen ned fra Brussel. ESA, som er kontrollorganet for EØS-avtalen, har åpnet sak mot Norge. De skjerpede reglene for å leie inn arbeidstakere fra vikarbyråer er for stramme, mener ESA.

Stortinget vedtok før jul å fjerne bedrifters mulighet for til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter, for eksempel ved sesongarbeid og produksjonstopper. I tillegg er det innført totalforbud mot å bruke innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke. Regjeringens målsetting er å redusere bruken av vikarer og dermed øke andelen fast ansatte.

Men ESA mener at de norske innstrammingene er i strid med vikarbyrådirektivet og friheten som EØS-avtalen gir til å kunne yte tjenester. «Restriksjonene er vidtrekkende, inngripende og kan få alvorlige konsekvenser for vikarbyråer og deres ansatte, samt for selskapene som ønsker å bruke tjenestene», heter det i pressemeldingen fra ESA.

Vi må slå ring om det organiserte arbeidslivet.

Åpningsbrevet er første steget i en formell sak mot Norge om brudd med EØS-avtalen. Norge har to måneder på seg til å svare før ESA eventuelt tar saken videre til en domsavsigelse. Statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) er overrasket, men understreker at brevet fra ESA ikke endrer regjeringens syn på saken. Hun mener at innstrammingene er innenfor handlingsrommet Norge har.

Det er verdt å merke seg at 30 bemanningsselskaper tapte på alle punkter da tingretten nylig vurderte det samme spørsmålet. Regjeringen fikk støtte fra SV og Rødt da saken ble vedtatt i Stortinget. NHO protesterte, men det var SMB Norge (Foreningen for små og mellomstore bedrifter) som klaget innstrammingene inn for ESA i Brussel.

Denne saken handler blant annet om å slå ring om det organiserte arbeidslivet her til lands. I så måte er det positivt at ESA legger vekt på dette momentet, men kontrollorganet trekker feil konklusjon. Det forteller mye at det nettopp er SMB Norge som anklager Norge for å bryte EØS-avtalen. SMB Norge har ikke inngått noen tariffavtaler med de ansatte i de aktuelle bedriftene. Her er det slik sett bare arbeidsgiverne som er «organisert».

Den generelle innstrammingen i adgangen til å leie inn fra et vikarbyrå innebærer at det ikke lenger er mulig å begrunne dette i at arbeidet er av midlertidig karakter. Men her er det to viktige unntak. Det vil fortsatt være lov med innleie til vikariater eller etter avtale med bedrifter som har tariffavtale med en stor fagforening. Det sistnevnte unntaket vil bidra til å styrke det organiserte arbeidslivet.

ESA opptrer mer katolsk enn paven. Regjeringen må derfor anstrenge seg til det ytterste i sitt nye svar og, om nødvendig, sette hardt mot hardt.

