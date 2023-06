Følg EU på KI

Kunstig intelligens har stått øverst på dagsorden i 2023. Norge må så raskt som mulig følge EUs nye lover.

Verdens enorme datakraft må kontrolleres. Den teknologiske utviklingen går ekstremt fort, og langt fortere enn lovgiverne og regulatoriske myndigheter evner å henge med på.

Vårens store oppmerksomhet rundt kraften i kunstig intelligens (KI) har vist behovet for at dette feltet får rammer. Mange har vært ute og advart mot at frislipp av KI kan undergrave selve menneskeheten. De mange positive mulighetene kan gå tapt hvis feltet ikke kontrolleres. Derfor er det mer enn gledelig at EU-parlamentet beveger seg hurtig.

EU viser igjen sin evne til å handle

Onsdag i forrige uke vedtok parlamentet nye prinsipper for lovene som har som mål gi demokratisk kontroll med utviklingen. Lovgivningen vil bli den første i sitt slag, og har sikkerhet og personvern som to søyler. EU-parlamentet har blant annet gjort det ulovlig å bruke KI til masseovervåking og stiller krav til merking av såkalt deep fake-manipulasjon. EU sender med dette et viktig signal til utviklere og stater som ønsker å misbruke teknologien.

Det norske Datatilsynet har rost EU-initiativet. Til den politiske nisjeavisa Altinget sier Tobias Judin, seksjonssjef i internasjonal seksjon, at «slike teknologier har veldig høy risiko for menneskerettighetsbrudd, og derfor støtter vi et forbud her. Vi støtter også parlamentets forslag om at man må gjennomføre menneskerettighets- og demokrativurderinger for flere typer KI, slik som for eksempel generativ KI».

Datatilsynet antar at EUs KI-lovgivning vil bli del av EØS-avtalen og derfor også norsk rett: «Vår klare anbefaling til norske politikere er uansett å innta AI Act i norsk rett så tidlig som mulig. Det er en rivende utvikling på dette feltet, og det er viktig at Norge ikke faller bak resten av Europa», sier Datatilsynets mann.

Kunstig intelligens er kommet for å bli. Det er ingen vei tilbake, men veien framover må gjøres farbar og forsvarlig. Skadepotensialet av KI er stort, men mange ser også de mange mulighetene. Akkurat nå er usikkerheten stor. Men helt sikkert er det at feltet må reguleres. Og EU viser igjen sin evne til å handle, ta tak i komplekse problemstillinger og vedta regler til fellesskapets beste. Norge må bare følge på.

