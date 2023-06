Trump i kne

I august i fjor ransaket FBI Donald Trumps hjem i Florida. Funnet av 15 esker med hemmelige dokumenter som Trump tok med seg fra Det hvite hus, er siden etterforsket, og nå er ekspresidenten tiltalt.

Trump ble stilt for riksrett to ganger. Han kom til makten ved hjelp av russisk innblanding, kosepratet med og så opp til diktatorer og nektet å anerkjenne valgnederlaget i 2020. Hans rolle i 6. januar-opptøyene er svært alvorlig og uakseptabel. Det samme er hans forsøk på påvirkning av presidentvalget i delstaten Georgia i 2020.

Flere av tiltalepunktene vil bety fengsel for Trump hvis han blir dømt

Nå er han den første ekspresidenten som er tiltalt på nasjonalt, føderalt nivå i amerikansk historie. Donald Trumps CV blir styggere og mer graverende for hver dag som går.

Nyheten om den formelle tiltalene kommer drøye to måneder etter at det ble tatt ut tiltale mot han lokalt i New York for saken som omfatter betaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Den tiltalen er en bris i forhold til stormen som nå kan komme.

Bak den føderale tiltalen med sju anklagepunkter står det amerikanske justisdepartementet. Trump er anklaget for ulovlig håndtering og oppbevaring av hemmeligstemplede papirer, forsøk på å motarbeide etterforskningen og for å komme med usanne forklaringer. Men mest alvorlig er tiltalen for brudd på amerikansk lovgivning om spionasje. Trumps uansvarlighet kan ha undergravd nasjonal sikkerhet.

Rettssaken i New York er først berammet i mars neste år, og vil gripe rett inn i presidentvalgkampen som da er i gang for Donald Trump. Når den føderale rettssaken kan begynne, er usikkert. Flere av tiltalepunktene vil bety fengsel for Trump hvis han blir dømt.

Men det betyr ikke at Trump-sirkuset vil parkeres. Han vil fortsatt kunne drive valgkamp, og kan fortsatt stille til valg som president høsten 2024 – selv om han skulle sitte i fengsel. Meningsmålinger tyder oppsiktsvekkende nok på at oppfatningen av Trump blant hans følgere knapt påvirkes av skandalene. Selv ikke uansvarlighet på dette nivået biter.

Den føderale tiltalen er for lengst politisert. Trumps lovbrudd er systematisk bagatellisert. Amerikansk høyreside har undergravd etterforskningen ved å hevde at den er del av politisk forfølgelse siden Trump og president Joe Biden er motkandidater i det kommende valget. Biden anklages for å misbruke sin makt til å instruere justisdepartementet. Dette er en historie som har gått rett hjem på høyresiden.

Da tiltalen ble kjent fredag, var lederen for republikanerne i Kongressen, Kevin McCarthy, raskt ute med å kalle det en total overreaksjon og «en mørk dag for USA».

