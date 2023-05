President Biden kan være godt fornøyd

Verdens mektigste nasjon sto på randen av ikke å kunne betjene sin statsgjeld. Nå kan USA og verden puste lettet ut etter at president Joe Biden i helga fikk til en avtale med med lederen for republikanerne, Kevin McCarthy.

Det er det selvpålagte gjeldstaket som nå har truet med å skape krise i amerikanske forvaltning. Enigheten om å øke gjeldstaket gjør at det føderale USA ikke stopper opp. Lønninger og investeringer ville blitt fryst, markedene ville blitt urolige. Det ville hatt store konsekvenser for amerikanerne, men også uforutsigbare konsekvenser for verdensøkonomien og oss her i Norge. Krise i Amerika er krise i verden. Støtten til Ukraina kunne blitt rammet.

Republikanerne har brukt gjeldstaket som en anledning til å ta omkamp

Amerikansk høyreside økte statsgjelden kraftig på sin vakt med Donald Trump, som Demokratene gjorde det under Barack Obama. Landets økonomi har lenge vært basert på låneopptak med gunstige premisser siden USA er verdens mektigste nasjon og alltid betaler sine forpliktelser. Nå sto man i fare for å misligholde sin gjeld.

Begge sider har altså tatt opp gjeld for å drive den amerikanske staten. Trump for å finansiere enorme skatteletter til de rikeste. President Biden har måttet øke gjeldstaket for å gjennomføre sin progressive politikk med ny, grønn satsing, oppgradering av landets infrastruktur og bedre sosiale ordninger.

Republikanerne har brukt gjeldstaket som en anledning til å ta omkamp om all politikken Biden har fått vedtatt. Under dekke av ansvarlighet har høyresiden med ett blitt svært bekymret for statens dollarbruk. Striden viser hvor betent amerikansk politikk er.

Begge sider av det politiske spekteret er misfornøyd og det er ventet at avtalen vil få en kronglete vei gjennom Kongressen. Men den amerikanske staten stopper ikke opp. Det er åpenbart bra, og det er gode nyheter at de i et Washington som er tynget ned av motsetninger, har blitt enige. Det er typisk Biden å evne å forhandle fram et kompromiss, det er i hans ånd.

Hvem som kommer best ut av den lange striden? Nå heves gjeldstaket for to år, mot at offentlige utgifter ikke økes ytterligere. Presidenten må fortsatt gjøre kutt han sa han ikke ville gjøre, men i langt mindre grad enn det republikanerne krevde. Får Biden avtalen igjennom i Kongressen, skal presidenten være godt fornøyd.

