Ukulturen fortsetter

Søndag kveld sto forsvarssjef Eirik Kristoffersen og hærsjef Lars Lervik skolerett i Dagsrevyen. Nok en varslingssak i Forsvaret har nådd offentligheten.

Denne gangen berører den 11 kvinnelige soldater i førstegangstjenesten, og varslene inkluderer trakassering, overgrep og voldtekter. Den ene kvinnen beskriver det «som om noen av gutta var på jakt».

Hele seansen var som et gufsete déjà vu fra våren 2022 da NRK avdekket en rekke varslingssaker i Forsvaret.

I siste instans vil det svekke Norges forsvarsevne

Svarene fra forsvarsledelsen – et halvt år senere – vitner ikke om kulturendring i Forsvaret. For hvordan skal ledelsen klare å endre en ukultur som de hevder ikke eksisterer?

I snart et år har forsvarsledelsen malt seg inn i et hjørne med å stadig benekte at disse varslene vitner om en ukultur. Begrepet ukultur «er for upresist», ifølge forsvarssjefen. Han vil heller kalle trakasseringen for «ugress». Hærsjefen, på sin side, omtaler det hele som «mangel på folkeskikk».

Problemet er ikke bare at det finnes seksuell trakassering i Forsvaret, som det haster å rydde opp i. Minst like alvorlig er det at varslere igjen sier de ikke opplever å bli tatt på alvor av ledelsen. Språket ledelsen bruker i omtalen av varslene skal ikke bagatellisere, men anerkjenne, problemet.

I en undersøkelse i 2019 rapporterte 46 prosent av de spurte kvinnene at de har opplevd seksuell trakassering fra medsoldater. Varslersakene som offentligheten har fått innsikt i er med andre ord bare toppen av isfjellet – eller toppen av ukulturen.

Det skal være trygt for unge kvinner i tjeneste. Derfor trengs det en kulturendring i Forsvaret, både blant soldatene – og i ledelsen. Hvis ikke vil det bli vanskelig å rekruttere dyktige kvinner til Forsvaret, og vi vil få tropper hvor soldatene ikke stoler på hverandre.

I siste instans vil det svekke Norges forsvarsevne.

