En vond skilsmisse

Regjeringspartiene skriver i Hurdalsplattformen at kommuner som ble slått sammen med tvang av den borgerlige regjeringen Solberg, skal få bli delt igjen om de selv ber om det. Regjeringen er tydeligvis heller ikke fremmed for å oppløse kommuner som ikke har bedt om det.

Bystyret i Kristiansand stemte nei til deling i 2021. I forrige uke sa et stort flertall i bystyret igjen nei til regjeringens ønske om å dele kommunen, og et klart nei til folkeavstemning om saken. Likevel står kommunen i fare for å oppløses.

Vi står overfor langt viktigere og større saker enn kommuneoppløsninger

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) står nemlig på sitt. Han vil lytte til lokalbefolkningen i de to mindre kommunene som ble sammenslått med Kristiansand. «Vi er opptatt av at innbyggerne i Søgne og Songdalen skal bli hørt, og vi vurderer nå nærmere hvordan vi kan gjøre det», var Gjelsviks reaksjon på avgjørelsen i Kristiansand bystyre. Det kan dermed bli en lokal folkeavstemning i de to mindre kommunene.

Saken skaper vondt blod mellom Arbeiderpartiet lokalt, som føler seg overkjørt, og regjeringen. Senterpartiets valgløfter om å dele fylker og kommuner har blitt en klamp om foten.

Bystyret har sagt sitt. Statsforvalteren i Agders kunnskapsgrunnlag om konsekvenser ved deling viser at det er en dårlig løsning å oppløse kommunen. Da er det vanskelig å skjønne at en innbyggerhøring i deler av den nye kommunen skal ilegges så stor vekt at begge de andre aktørene skal overkjøres. Vi håper at statsråd Gjelsvik velger å se bort fra prestisjen og lar nye Kristiansand kommune leve.

Regjeringen Solbergs regionreform var en historisk dårlig planlagt og gjennomført reform. Det skal ikke den sittende regjeringen lastes for. En reversering av flere av tvangssammenslåingene er allerede gjennomført. Det er forståelig.

Men det er på tide å gå videre nå. Vi står overfor langt viktigere og større saker enn kommuneoppløsninger. Det er en tabbe om regjeringen bruker politisk kapital og ytterligere krefter på denne saken.

