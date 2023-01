Nav er bedre enn sitt rykte.

Evig eies kun et dårlig rykte, heter det. Og det er få aktører det er mer gjeldende for enn Nav.

Denne uka skrev Snorre Valen, redaktør i Trønderdebatt og tidligere stortingsrepresentant for SV, at Nav bør legges ned. Han vil splitte opp etaten. Mange av hans poenger er gode, det er for mange eksempler på mennesker som har dårlige erfaringer med det store Nav-systemet og som møtes med mistillit.

Det store flertallet er fornøyd

Hvordan vi organiserer velferdssystemet vårt er en viktig debatt. En av de viktigste, men Valen starter i feil ende når han trekker slutningen først.

Historien om Nav er 20 år gammel. Og den begynte med et ønske om å utrede muligheten for å samle arbeid-, trygd- og sosialtjenester i en etat. Det var ambisiøst, og det har som alle vet ikke vært noen ukomplisert operasjon. Nav er nok elsket av få, men man skal være forsiktig med å tro at et system med tre ulike etater ville fått bedre skussmål av brukerne.

Enkelthistorier preger samfunnets oppfatning av Nav. Og vi vil advare mot en demonisering av Nav basert på vonde enkelttilfeller. Nav har 22.000 ansatte i stat og kommune, og disse gjør en utrolig viktig jobb for oss alle. I 2021 mottok 2,9 millioner nordmenn en ytelse fra Nav. Det store flertallet er fornøyd. Ifølge Navs egne brukerundersøkelser viser at tre av fire er tilfreds med Nav.

[ Dagsavisen mener: Et 40-tall sure millionærer kan umulig danne fasit for samfunnsutviklingen i Norge ]

Det de er aller mest fornøyd med er måten de møtes på, det mellommenneskelige forholdet. Det kan kanskje overraske mange. Samtidig opplever over halvparten at det er vanskelig å komme i kontakt med Nav på telefon. 85 prosent av virksomhetene som samarbeider med Nav er fornøyd. Arbeidsgivere har aldri vært mer fornøyd enn de var i undersøkelsen som ble publisert i høst.

Grunntanken med Nav var en forenkling for brukerne, tre dører skulle bli til én. I de over 20 årene som er gått siden ideen ble lansert, har samfunnet og menneskene endret seg. Vi som fellesskap skal tenke oss svært godt om før vi kaster om på et system som tross alt fungerer i stort og gå tilbake til det gamle. Nav-glasset er slik vi ser det halvfullt, ikke halvtomt. Ingen påstår at systemet er perfekt, men enorme ressurser er brukt på utvikling og forbedring, og det vil være uansvarlig å bryte opp Nav nå.

Nav er ikke bedre enn de rammene de får. Pekefingrene må rettes mot Stortinget. Nav er en god ramme for velferden vår.

[ Dagsavisen mener: Det er all mulig grunn til å være oppmerksom på det som skjer i Storbritannia, også for norsk fagbevegelse. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen