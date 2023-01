NHO og skattebyrden

Torsdag kveld samler Næringslivets Hovedorganisasjon NHO seg til konferanse og den tradisjonsrike årsmiddagen i Oslo. På gaffelen i år: regjeringen.

Skatteflukten ser mer og mer ut som en kampanje

Ap/Sp-regjeringen gikk høsten 2021 til valg på å øke skattebyrden for de som tjener mest og har de største formuene. Det er rett og rimelig, og i tråd med mandatet de har fått fra velgerne. Regjeringens prosjekt er å omfordele samfunnets ressurser fra de som har for mye til de som har for lite.

I midten av september, ett år etter valget, forlot bjellesauen det norske fjøset. Milliardær Kjell Inge Røkke meldte flytting til Sveits. Norge var blitt for dyrt å være rik i. Så fulgte en eksodus av bibelske proporsjoner, skal vi tro NHOs advarsler. Skatteflukten ser mer og mer ut som en kampanje, godt hjulpet av skatteadvokater med en ferdig pakkereise for flytting til Europas skatteparadis. Ingen norske millionærer flyttet til Sveits i 2022 før Røkke dro.

[ Dagsavisen mener: Vi står bak regjeringen når den innfører grunnrenteskatt for næringen ]

Året begynte som det forrige sluttet med flyttekåte millionærer. Førstemann ut i 2023 er en kar som har arvet store beløp etter salg av et privat barnehagekonsern. En forretningsidé som ble mulig i Norge fordi politikerne finansierte driften med skattepenger, subsidierte lånene og ofte ga borte tomtene. Nå vil han ikke betale skatt til Norge.

Logikken til NHO er at flyttingen beviser at vilkårene er blitt ulevelige i Norge. I Klassekampen onsdag oppfordrer tidligere Høyre-statsråd Anniken Hauglie, nå viseadministrerende direktør i NHO, regjeringen til å kutte i skattene. Det er enkelt å stoppe utflyttingen, de kan redusere skattetrykket, sier hun til avisa. Det mener vi er for enkelt.

Et 40-tall har så langt dratt med Røkke. Men de kan umulig danne fasit for samfunnsutviklingen i Norge. Regjeringen skal verken la seg presse eller utpresse, men stå støtt i stormen. Millionærer flytter også hjem igjen, og Norge er et fantastisk sted å tjene penger. Det skal vi ha selvtillit på. Et godt og trygt hjemmemarked kombinert med høy utdanning, høy tillit og effektivt byråkrati gjør dette landet til et godt sted å investere.

[ Dagsavisen mener: Samhold og fellesskap. Det var hovedbudskapet til kongen og statsministeren i årets nyttårstaler ]

Det har gått fire måneder siden Røkke flyttet, tre måneder siden statsbudsjettets skjerpelser. Det er ennå ingen empiri på hvordan dette vil slå ut på samfunnsnivå, ikke på gründere, ikke på tap av gode hoder eller arbeidsplasser, likevel ropes det alarm. Å skattlegge de rikeste hardere, skader ikke økonomien og vil ikke bidra til økt arbeidsledighet, slår forskere ved London School of Economics fast. Sammenhengen mellom lav skatt for kapitaleierne og høy økonomisk aktivitet, er avvist.

Regjeringen har svart på utflyttingen ved å tette skattehull. Den såkalte femårsregelen ble fjernet med umiddelbar virkning i høst og det ble også stengt for at man skattefritt kan overføre aksjeformuer til barn bosatt i utlandet. Videre har den lovet å se på en mulig exit-skatt, altså en skattlegging av verdier som tas ut av Norge ved flytting.

Vi støtter en exit-skatt, og en gjeninnføring av arveavgift med høye bunnfradrag. De med de største inntektene og formuene må også betale mest i skatt.

[ Lars West Johnsen: Vi er blitt et høyresamfunn ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen