Onsdag besluttet Oslo tingrett å støtte flere organisasjoners ønske om en såkalt midlertidig forføyning for å få stanset fellingen av tre ulveflokker. Det betyr at den vedtatte ulvejakten inne i ulvesonen ikke kan starte 1. januar, slik regjeringen går inn for.

Det er en riktige avgjørelse, som viser at regjeringen har en dårlig sak når Klima- og miljødepartementet før jul stilte seg bak rovviltnemndenes vedtak om å felle ulv innenfor ulvesonen.

Vi håper tingrettens midlertidige forføyning blir permanent. Slik at ulven får leve.

Vedtaket sa at til sammen 21 ulver skulle felles i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. I Sverige er felling av ulv i de samme revirene blitt erklært ulovlig i rettsvesenet.

Regjeringen legger til grunn et stortingsvedtak fra 2016 om at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske, når den går inn for felling. Det er blitt sterkt kritisert fra Venstre og regjeringens budsjettpartner SV.

Organisasjonene Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr tok kritikken til retten. Organisasjonene mener at det ikke er nok å vise til at bestandsmålet er nådd. Det har de altså nå få medhold i.

[ Dagsavisen mener: Talibans yrkes- og utdanningsforbud for kvinner er avskyelig ]

I kjennelsen viser Oslo tingrett blant annet til at begrunnelsen for fellingsvedtaket kan være basert på «feil rettsanvendelse relatert til naturmangfoldsloven». Dermed er det ugyldig. Heldigvis.

Ulvefrykten i deler av befolkningen er ikke rasjonelt begrunnet. Vi synes det er nedslående at også regjeringen tilsynelatende skriver seg inn i denne tankegangen. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) ønsker å komme i gang med ulvejakten. Han ber nå om at tingretten avholder muntlige forhandlinger raskt for å få en kjennelse så raskt som mulig.

Det tar seg dårlig ut at regjeringen og selvsamme statsråd Barth Eide den ene dagen over jubler over Norges viktige innsats for den historiske naturavtalen ble inngått på FN-konferansen COP15 i Canada, for så å gå inn for å avlive en truet ulvebestand den neste. Vi håper tingrettens midlertidige forføyning blir permanent. Slik at ulven får leve.

[ Dagsavisen mener: Høyesterettsdommerne er uavsettelige. Det er det gode grunner til ]

[ Dagsavisen mener: Norske økonomiske bidrag til Ukrainas kamp skulle og burde vært større ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen