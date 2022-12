Norge må gjøre mer

Noen dager før jul var statsminister Jonas Gahr Støre på konferanse i Paris der målet var å samle inn støtte til Ukraina. 46 ulike land og organisasjoner deltok på møtet. Norge støttet et initiativ fra G7-landene og EU om å etablere en egen plattform, «Ukraine Reconstruction Platform», for å samordne støtten til det krigsrammede landet.

Norge er med. Det er selvsagt. Og regjeringen bedyrer at Norge er ledende når det gjelder å støtte den krigsherjede nasjonen. I VG 5. desember skrev utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at «Norge er helt i front med vår støtte til Ukraina – både når det gjelder hvor mye vi gir og hvor raskt vi bidrar». Det er ikke bare et uheldig valg av ord − det er heller ikke helt sant.

Norge har de aller beste forutsetninger for å hjelpe Ukraina

I løpet av krigsåret 2022 har Norge bidratt med rundt 10 milliarder kroner, og det er gitt forpliktelser om ytterligere tre milliarder neste år. Det er ikke å lede an. Ifølge det tyske Kielinstituttet er Norge på 14. plass i absolutte tall, hvis EUs bidrag fordeles på medlemsland. Selv ikke hvis man ser på bidrag per innbygger er Norge helt i tet. Danskene har vært rausere enn oss.

Dette er ingen konkurranse, men poenget er at vi, Norge, er i en særstilling. Ikke noe land i verden har tjent så ufattelig mye på denne krisa som Norge. Krigen i Ukraina har gitt Norge over 1000 milliarder i merinntekter fra salg av olje og gass. 1000 milliarder mer enn regjeringen hadde budsjettert med. Begrepet krigsprofitør er brukt om Norge, og det er vanskelig ikke å se at det er grunnlag for å bruke det. Det er ubehagelig.

Det er antatt at Norge skal tjene like mye på olje og gass neste år. Dagsavisen forventer at den norske staten og en Arbeiderparti-ledet regjering går i bresjen for å hjelpe Ukraina. Man må gi etter evne, heter det. De med de bredeste skuldrene må bære tyngst. Norge har de aller beste forutsetninger for å hjelpe Ukraina, som nå kjemper en kamp også for oss mot russisk aggresjon og nyfascisme.

2500 milliarder mer enn normalt vil Norge tjene i løpet av 2022 og 2023. Denne superprofitten på olje og gass i krigstid må vi som nasjon i 2023 ta stilling til. Det er foreslått å sette av midler i fond til oppbygging av Ukraina. Det er en retning på debatten vi liker. Statsminister Støre har uttalt at regjeringen vil gå i dialog med partiene i januar om den videre støtten til Ukraina. Vi håper virkelig Norge ikke bare sier at man er ledende, men faktisk går helt først. Norge må gjøre mer.

