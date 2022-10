Vel verdt prisen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte mottaksterminalen til CO2-lagringsanlegget i Øygarden på vestlandet denne uka. Anlegget skal etter planen være i drift om to år. Under besøket innrømmet statsministeren at det er fare for at prosjektet aldri vil bli økonomisk lønnsomt. Støre understreket likevel at Norge ikke har råd til å la være.

Det er et uheldig signal at regjeringen åpner for å skrinlegge hele prosjektet

Støre har helt rett: CO2-fangst og -lagring er helt nødvendig om vi skal klare å kutte tilstrekkelig i klimautslippene til at det monner.

Mottaksterminalen i Øygarden er en del av lagringsprosjektet «Northern Lights». Fra terminalen skal CO2 fraktes via en rørledning til en brønn 2.600 meter under havbunnen, og der lagres permanent.

Dette er en del av prosjektet «Langskip», som ble vedtatt under regjeringen Solberg. Foruten «Northern Lights» består prosjektet av to fangstanlegg. Det ene bygges ved Norcems sementfabrikk i Brevik, og skal fange 400.000 tonn CO2 årlig. Det skal være i drift i 2024. Det andre fangstanlegget skal bygges ved gjenvinningsanlegget ved Klemetsrud i Oslo. Også her er planen å fange rundt 400.000 tonn CO2 i året. Dette anlegget skal etter planen være i drift i 2026.

Målet er at «Langskip» skal være et foregangsprosjekt, som siden vil kopieres andre steder, og på den måten bidra til utslippskutt verden over. Kostnaden for alle tre prosjektene ble i utgangspunktet anslått til 25,1 milliarder over ti år, der staten skal bidra med nesten 17 av milliardene, og private aktører resten. Det er siden varslet kostnadsøkninger både i Brevik og på Klemetsrud.

Verken Norge eller verden har råd til å la være, for å låne statsministerens ord. Derfor er det forstemmende at regjeringen og Norcem ikke er enige om hvem som skal dekke en kostnadssprekk på 850 millioner kroner i Brevik. Regjeringen skriver i statsbudsjettet at «med mindre partene blir enige om å fortsette, eller den ene av partene tar på seg å finansiere ferdigstillingen alene, vil prosjektet bli skrinlagt og hver av partene tar sine kostnader».

Det er et uheldig signal at regjeringen åpner for å skrinlegge prosjektet i Brevik. Heldigvis understreker regjeringen ovenfor E24 at «begge parter arbeider konstruktivt for å finne løsninger».

Det skulle bare mangle at vi kommer i mål med «Langskip». Vi har forståelse for at det må kuttes i offentlige utgifter, men noen regninger må vi bare ta.

