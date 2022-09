Oljeskammen som forsvant

Den store energimessa i Stavanger er over for i år. Et viktig budskap fra olje- og gassindustrien er at den nå igjen kan kjenne på stolthet.

Krise kan så absolutt være mulighet. Kristin Kragseth, sjef i statlige Petoro som forvalter statens direkte eierskap i olje- og gassfeltene, ble smilende avbildet i Dagens Næringsliv. Hun var lettet over at det monotone maset om klima endelig var over.

Den politiske retorikken toppen i statseide Equinor latterliggjør, har handlet om å tvinge fram nye og grønne løsninger

Hun mimret over valgkampen i 2021 og Arendalsuka: «Da vi var der foran valget, var klima det eneste vi snakket om. Klima, klima, klima. Nå har vi fått mer realisme inn i debatten», sa hun til avisen og fortalte om en situasjon så ille at folk i oljebransjen opplevde det ubekvemt å fortelle hva de jobbet med.

Hun får følge av flere topper innen bransjen i sin opplevelse. Aker-sjefen Øyvind Eriksen sier at han føler seg mer velkommen i år, mens oljeprofil Ståle Kyllingstad forteller om medarbeidere som nå kan legge bak seg skammen og følelsen av å gjøre noe ulovlig. Han forteller om at statusendringen er en lettelse. Olje og gass er in igjen.

Equinor-topp Irene Rummelhoff sier det samme. Energikrisa skyldes ikke Putin, men skylder på for lite satsing på leting etter olje og gass. Hun skylder på retorikk fra landets ledere for at invsteringene i karbon har avtatt.

Ja, det er en ny virkelighet nå, og mye har skjedd med verden på ett år. Klima har rykket nedover den politiske dagsorden fordi akutte kriser har oppstått med energisituasjonen i Europa. Men bransjens oppstemthet over å «være tilbake» midt i den dramatiske situasjonen utløst av en brutal krig, er mer enn upassende. Den er ubehagelig.

Olje og gass er viktig og stadig kilde til over 80 prosent av klodens energiforbruk. Men olje og gass er også kilde til utslipp som sikkert og ikke lenger så sakte truer med å gjøre kloden ubeboelig. Det er heller ikke mer enn ett år siden FN i krigstyper advarte mot klimaendringenes kraft og Det internasjonal energibyrået − av alle − frarådet verden fra å lete etter mer karbonbasert energi. Forventningen derfra var ikke til å misforstå: Olje-, kull- og gassforbruket må falle raskt.

Olje- og gassindustrien later til å være tilbake i førersetet, med fornyet pondus og møter nå regulerende politikere på defensiven som kaver for å skape balanse. Selvsagt pågår det en maktkamp og bransjen vil presse på for mer leting. Den politiske retorikken som toppen i statseide Equinor latterliggjør, har handlet om å tvinge fram nye og grønne løsninger for en verden som har dårlig tid. Underinvesteringene har vært villet. Olje- og gassindustrien vil noe annet og i krigens skygge kan den ta tilbake styringa.

