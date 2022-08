Tving Norwegian ned

Staten stilte opp ettertrykkelig for norsk næringsliv under koronakrisa. Et av selskapene som fikk livreddende nødhjelp i form av milliardlån, var Norwegian. Pengene kom med noen klare prinsipielle krav.

Atter et eksempel på at vi privatiserer oppturene og sosialiserer nedturene

Tidligere toppsjef Bjørn Kjos hadde kastet om seg med lukrative avtaler og bonusutbetalinger til nøkkelansatte før han fikk sparken i 2019. Dette etter å ha tapt 11 millioner kroner hver eneste dag. Likevel fikk fire ledere da mellom to og seks millioner kroner i bonus. Men ukulturen, som virker være selskapets natur, forsvant ikke med Kjos. Våren 2021 betalte Norwegian ut store bonuser til topplederne i selskapet.

Da den verste turbulensen hadde gitt seg, fikk også Kjos’ etterfølger sparken i juni i fjor. Jakob Schram, etter å ha lansert «Nye Norwegian», fikk med seg 11 millioner i bonus. Også dagens toppsjef Geir Karlsen, daværende finansdirektør, fikk samme bonus. For å ha gjort jobben sin. Og for ikke å ha forlatt et synkende skip. Fra perspektivet til vanlige ansatte er dette vanvittig.

[ Dagsavisen mener: Diskusjonen om strømstøtte til næringslivet viser det norske samfunnet fra dets beste side. ]

Disse bonusene er det nå næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og næringsdepartementet forsøker å kreve tilbakebetalt. Bakgrunnen er at staten ga Norwegian tre milliarder kroner i lån der det eksplisitt ble uttrykt krav om at det ikke skulle utbetales bonuser. Pengene reddet selskapet.

Ånden i avtalen er ikke til å misforstå. Norwegian utbetalte likevel bonusene og gjemmer seg nå bak teknikaliteter og konstruert juss. Selskapet hevder at bindingen var utløpt. Det later til Norwegian med en gang en viss økonomisk trygghet var sikret, ga blaffen i krav og forventning fra storting og stat. Det framstår som utrolig arrogant, og som atter et eksempel på at vi privatiserer oppturene og sosialiserer nedturene.

[ Dagsavisen mener: Bind renta - nordmenn bør sikre seg forutsigbarhet. ]

Norwegian er villig til å framstå som et selskap som ikke er til å stole på for å kunne følge egen ukultur, og utgjør sånn et eksempel å merke seg til neste krise. Flyselskapets håndtering av saken vil kunne ødelegge for andre aktører som må be staten om hjelp.

SV ber i Dagens Næringsliv regjeringen vurdere søksmål mot Norwegian. Det er en åpenbar og nødvendig løsning hvis man ikke kommer noen vei med dialog og mild tydelighet. Man kan ikke la Norwegian komme unna med dette grove tillitsbruddet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen