Strammer rentegrepet

Norges Bank økte torsdag renta med 0,5 prosentpoeng. Det trodde banken ikke at var nødvendig før sommeren. Da var prognosen at det skulle holde med et kvart prosentpoeng. 1,75 i styringsrente er det høyeste nivået på over ti år.

Norsk økonomi må kjøles ned med alle midler.

I beslutningsgrunnlaget fra banken heter det at «prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått». Målet for norsk økonomi er at inflasjonen skal være på to prosent. Nå er den langt over dette. Fra juni til juli økte prisene med nær sju prosent.

Den høye aktiviteten har ikke avtatt og arbeidsledigheten har fortsatt å falle. Mange bransjer sliter med å få tak i folk. Det gir press på lønningene.

[ Dagsavisen mener: Den nye Ytringsfrihetskommisjonen anbefaler å fjerne reklameforbudet. Vi advarer mot det. ]

Det er stor usikkerhet å lese i Norges Banks analyser. Bruken av renta har ikke den ønskede og forutsatte effekten. Prispress hjemme og ute kan sette enda større fart på den. Det betyr dystre utsikter og enda høyere lånekostnader for Ola og Kari, som nå må belage seg på en krappere rentekurve enn meldt for bare to måneder siden. Frykten er at inflasjonen skal bite seg fast på et høyt nivå.

I en ny undersøkelse gjort av Danske Bank vil én av ti huseiere slite med å betjene lånet sitt med en rente på fire prosent. Dit vil boligrenta komme. Det betyr at 300.000 nordmenn vil kunne få betalingsproblemer. I tillegg skal husholdningene håndtere kraftig prisvekst. For de som skal inn i boligmarkedet, og for inflasjonsutsiktene, er det dog positivt at presset i boligmarkedet har begynt å avta.

[ Dagsavisen mener: Turistvisumforbud vil ramme den russiske eliten. ]

Den økonomiske situasjonen er skjør. Vi tror ikke et rent rentespor vil fungere i lengden for å nå målene. Økte renter er et usosialt verktøy. Det rammer de med minst hardest. Derfor må regjeringen også bruke skatt som virkemiddel for å trekke inn kjøpekraft og omfordele i tøffe tider. Det er ingen grunn til å kreve at regjeringen skal stå ved gitte skatteløfter når situasjonen for landet og verden er dramatisk endret siden før valget.

Statsminister Jonas Gahr Støre har ikke overraskende også varslet et stramt statsbudsjett når det legges fram i høst. Oljepengebruken skal ned. Norsk økonomi må kjøles ned med alle midler. En ny virkelighet venter mange vanlige folk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen