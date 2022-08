Den forrige amerikanske presidenten Donald Trump ble stilt for riksrett to ganger. Han kom til makten ved hjelp av russisk innblanding, kosepratet med og så opp til diktatorer og nektet å anerkjenne valgnederlaget. For å nevne noe. 6. januar 2021 sto han bak et høyreekstremt, voldelig og dødelig kuppforsøk mot den amerikanske kongressen.

Heller ikke en tidligere president er over loven

Det så lenge ut som om han ville slippe unna konsekvensene. Men lovens lange arm jobber på – sakte, men sikkert. Natt til tirsdag ransaket FBI Trumps hjem i Florida. Ifølge New York Times skjedde ransakelsen i forbindelse med etterforskningen av esker med gradert materiale Trump skal ha tatt med seg til eiendommen sin etter at han gikk av som president i fjor. Verken FBI eller det amerikanske justisdepartementet vil kommentere saken.

Donald Trump mener seg utsatt for et politisk angrep fra en radikal fiende, som vanlig når ting ikke går hans vei. Det er ikke vanskelig å se at de rettslige prosessene mot Trump og ransakelsen på hans eiendom kan bidra til å øke polariseringen i USA. Trump og hans støttespillere vil gjøre alt de kan for å gi næring til denne splittelsen.

Det er likevel ingen tvil om at det er riktig å etterforske Donald Trump.

Det pågår en rekke etterforskninger og granskninger av Trump og selskapene hans, blant annet for forsøk på å påvirke valgresultatet i delstaten Georgia. Tidligere i sommer ble det kjent at justisdepartementet etterforsker Trumps rolle i angrepet på kongressen 6. januar i fjor. Og ransakelsen på eiendommen i Florida ser ut til å handle om atter en annen etterforskning.

Donald Trump er – enn så lenge? – ikke dømt. Det er derimot hans støttespillere Alex Jones og Steve Bannon. Jones for ærekrenkelse etter å ha påstått at Sandy Hook-massakren, der 26 mennesker ble drept, var en bløff, Bannon for å ha vist forakt for Kongressen.

Det er å vente at tiden framover vil gi mange spekulasjoner og – ikke minst – anklager fra Trump om heksejakt og politisk forfølgelse. Da er det viktig å holde tunga rett i munnen og huske på hva dette faktisk dreier seg om: Donald Trump og hans støttespillere har sluppet unna med mye, men USA er fortsatt en rettsstat. Heller ikke en tidligere president er over loven.

Det er betryggende i en periode preget av polarisering og kaos.

