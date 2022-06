En komplett skandale

I en serie artikler har avisen Bergens Tidende avslørt hvordan en vill pengefest har pågått i flere år i det statlige selskapet Argentum. Administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn har mottatt 135 millioner kroner fra selskapet siden han begynte i 2006. Bare i fjor fikk han 24,5 millioner kroner i lønn, bonus og utbytte.

Dette gjør Høegh-Krohn til en av Norges best betalte ledere, og den absolutt best betalte lederen i statlig sektor. Han og resten av ledelsen i Argentum har kunnet berike seg over flere år på grunn av en helt spesiell konstruksjon, Bradbenken Partner AS. I dette selskapet står staten for 90 prosent av investeringene, mens Argentum-ledelsens sju ansatte står for resten. Men når utbyttene er blitt hentet ut, er det ledelsen som får mest. Mens staten bare har fått tilbake 40 prosent av investeringen sine i form av utbytte, har Høegh Krohn mottatt 15 ganger sin egen investering, ifølge avsløringene til Bergens Tidende.

Helt siden Bergens Tidende omtalte saken første gang, har uttalelser fra næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tydet på at statsråden tar denne saken svært alvorlig. Det har likevel vært svært bekymringsfullt å være vitne til hvordan Argentums styre har nektet Vestre innsyn i den suspekte avtalen som har ligget til grunn for den uansvarlige pengebruken. Det har han nå fått.

Saken bør absolutt undersøkes av de folkevalgte. Her er det mange feil å lære av.

Tirsdag kveld varslet Vestre Stortinget at han kommer til å skifte ut hele styret i Argentum, unntatt ett nytt styremedlem, på generalforsamlingen 21. juni. Det er bra, og et tegn på handlekraft og gode reflekser. Det samme kan man ikke si om Vestres forgjengere. Allerede i 2011 da Trond Giske (Ap) var næringsminister, ble den kontroversielle ordningen kjent. Ingenting skjedde, annet enn at det kom en rekke tomme ord. Heller ikke Monica Mæland og Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre eller Iselin Nybø fra Venstre har foretatt seg noe.

Et nytt styre i Argentum vil forhåpentligvis raskt gå gjennom og avvikle Bradbenken-ordningen. Vi antar at Høegh-Krohn heller ikke sitter særlig trygt. Men den politiske siden av denne skandalen bør også følges opp. Derfor bør Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vise interesse for saken. Den bør absolutt undersøkes av de folkevalgte. Her er det mange feil å lære av.

