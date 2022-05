Amerikansk apati

Ytterligere 21 mennesker er revet bort av angrepsvåpen på en skole i USA. Nitten barn og to lærere ble denne uka ofre for en 18 år gammel mann med bare ett mål for øye: Å drepe så mange uskyldige som overhodet mulig.

Verdens mektigste land sitter apatisk og ser på at småbarn drepes. Det kan ikke fortsette.

Det fins ikke andre ord for det enn sinnssvakt. Handlingen er vanvidd. Men enda mer vanvittig er systemet som tillater en 18 år mann å gå i en butikk og over disk kjøpe militære angrepsvåpen og ammunisjon. Psykisk sykdom, som vi får tro er del av bakgrunnen i denne tragedien, kan ikke fjernes gjennom politiske vedtak. Men våpenkontroll, bedre bakgrunnssjekk og begrensninger på type våpen, kan vedtas.

Drapene i Uvalde, Texas denne uka føyer seg inn i en ufattelig rekke av skoleskytinger. Å ta seg inn på en skole og drepe uskyldige, er blitt et moderne, amerikansk fenomen. At barn drepes på skolen, er blitt normalt. Så langt i år har det vært 27 skoleskytinger. I tillegg hjemsøkes USA av såkalte masseskytinger hver eneste dag gjennom året. Dette er hendelser med flere skadde og drepte. Det er bare knappe to uker siden ti mennesker ble drept på et supermarked i Buffalo. Dette er unikt for USA.

Det liberale Amerikas fremste representanter, enten det er politikere, journalister eller profiler innen kultur og idrett, brøler nå ut sin fortvilelse og trygler USAs ledere om å ta grep som kan stoppe drapskulten. Amerikansk høyreside tror ikke på kontroll, men på mer våpen. Flere væpnede vakter og bedre sikkerhetssystemer. Det er langt på vei parodisk når 21 mennesker er drept med angrepsvåpen og det hevdes at svaret er bedre dører på skolene.

Torsdag gikk amerikanske skoleelever ut i streik. Det er planer for nasjonale studentdemonstrasjoner. Det offentlige ordskiftet er mer opprørt og desperat enn før. Det er flertall blant amerikanske velgere for bedre bakgrunnssjekk før våpenkjøp. Samtidig er amerikansk politikk mer splittet enn noen gang. Kompromisser hører ikke lenger hjemme i Washington og det virker nærmest umulig å samles om et delt syn på noe. Men kraften i den nasjonale reaksjonen etter drapene på skolebarn i Texas, virker å være så stor at det må føre til politisk handling. Det er lov å håpe på at nok er nok, selv i USA.

Det er derfor håpefullt at republikanernes leder Mitch McConnell har gitt grønt lys for forhandlinger om våpenkontroll.

