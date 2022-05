Tja til OL i Norge

Norges idrettsforbund (NIF) tok i helgen de første, prøvende stegene mot en norsk søknad om å arrangere vinter-OL i 2030. Det er vi positive til – med store forbehold.

NIF nedsatte i 2021 et utvalg som skulle utrede om idretten ønsker å arrangere et nytt OL og paralympiske leker på norsk jord, det første siden 1994. Det ønsker idretten, ifølge sonderingsutvalgets leder Mina Gerhardsen. Hun la fram utvalgets arbeid for NIFs ledermøte i helga. Men hun la også til: «Men ikke for enhver pris, og ikke uten vilkår».

Det er fortsatt mange sunne idealer i idretten som det er verdt å kjempe for. OL i Norge kan være et godt våpen

Hva som ligger i disse vilkårene, er helt avgjørende for vårt syn på et OL i Norge. Oslo planla å søke om OL i 2022. Da var prislappen anslått til 35 milliarder kroner. Arrangementet ville kreve store utbygginger. Det bør være uaktuelt denne gangen.

Et OL i Norge må være nedskalert, ta i bruk eksisterende anlegg og våge å ta hele landet i bruk. På den måten kan Norge som arrangørland peke ut en ny retning for de olympiske lekene og andre gigantomane idrettsarrangement.

[ Kjell Werner: Toppledere uten magemål ]

Russland arrangerte OL i 2014 og fotball-VM i 2018. Kina arrangerte OL i så vel 2008 som 2022. Årets fotball-VM skal spilles i Qatar. Den lista viser tydelig hva idrettsbevegelsens største fester er i ferd med å bli: En lekegrind for autoritære regimer. Det er en utvikling idrettsnasjonen Norge må bidra til å snu. Det er fortsatt mange sunne idealer i idretten som det er verdt å kjempe for. OL i Norge kan være et godt våpen.

OL arrangeres vanligvis i én by, selv om begrepet gjerne strekkes med anlegg langt unna vertsbyen. Et OL i Norge, derimot, må være nettopp det: vinterleker spredt over hele landet. Oslo kan gjerne være midtpunkt, men alpine grener kan for eksempel arrangeres i Narvik. Etter kostbare utbygginger til ski-VM i 2025 vil Trondheim ha landets mest moderne anlegg for nordiske grener. Det anlegget bør et norsk OL ta i bruk. Og Vikingskipet på Hamar står der fortsatt etter OL i 1994.

[ Jo Moen Bredeveien: Identitetsproblemer ]

På denne måten slipper vi kanskje de hissigste diskusjonene om hvor i landet et eventuelt OL skal arrangeres. Enda viktigere er det at vi viser at vinterlekene kan avholdes på mer bærekraftig vis. Vi burde sågar vurdere å invitere svenskene som medarrangør. Det finnes mange ishockeyhaller av internasjonalt format i nabolandet.

Så kan man innvende at et slikt OL ikke vil være et alternativ for Den internasjonale olympiske komité (IOC). Da kan det være det samme. Vi sier ja til et OL i Norge – på norske premisser.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen