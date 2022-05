Storbritannia kan bli mindre

Siden 1921 har Irland vært delt. Når det katolske republikanske partiet Sinn Féin lørdag for første gang vant det nordirske valget, kan det være duket for en historisk gjenforening. Vinnerne snakker om en ny æra.

Aldri før har det største partiet i Nord-Irland vært for å bryte ut av unionen med England, men når Sinn Féin nå får makten, vil partiet kjempe for å slutte seg til det katolske Irland. Partiet har garantert at ingen konstitusjonelle endringer vil gjøres uten at folket tas med på råd i en folkeavstemning. En antydet tidshorisont er fem år, og valget vil måtte godkjennes av regjeringen i London.

Valgkampen har ikke vært dominert av gjenforeningsspørsmålet. Dagsorden har som i alle andre land i Europa vært preget av de raskt økende levekostnadene. Men Sinn Feins politiske eksistensberettigelse er å oppheve delingen av Irland. Det vil i så fall bli en enorm symbolsk seier i en lang, stygg strid mellom katolikkene og protestantene – mellom nasjonalistene og unionistene. Seieren må forvaltes med klokskap. Det blir mildt sagt spennende å se hvordan den protestantiske majoriteten vil forholde seg.

Den historiske utviklingen ses på som en konsekvens av Brexit, som har skapt stor uro i Nord-Irland. Irland inne i EU og Storbritannia – og derfor Nord-Irland – på utsiden, har gitt en helt ny virkelighet, og unionen med stormakten i øst har framstått som mindre attraktiv. Den nordirske befolkningen ser annerledes på framtida etter Brexit.

Storbritannias valg om å tre ut av EU framstår som mer og mer skjebnesvangert. Det står nå om framtida til kjernen i Storbritannia som har vært UK, det forente kongedømmet: England, Skottland, Wales og Nord-Irland. Skulle Nord-Irland forsvinne ut av Londons grep, vil det også inspirere Skottland. Et flertall av skottene ville bli i EU og den skotske viljen til å bryte ut av unionen med England er sterk. Valget i Nord-Irland er til stor inspirasjon for skotsk nasjonalisme, og førsteminister Nicola Sturgeon sa i helgen at resultatet åpner for store spørsmål om framtida til UK «som en politisk enhet».

Den siste ukas lokalvalg i UK har gitt framgang for de nasjonalistiske partiene. For statsminister Boris Johnsons parti var valget ingen katastrofe, som mange spådde, men kreftene som kjemper mot Londons makt blir stadig sterkere. Storbritannia er i dramatisk endring. Prisen for Brexit stiger stadig.

