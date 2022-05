Oslo var Høyres by. I tiår etter tiår styrte partiet byen, og den var selve utstillingsvinduet for høyrepolitikkens mirakler. Byen vokste, men vannforsyningen var prekær. Og jo større byen ble, jo større ble det potensielle problemet. Men problemet ble aldri tatt tak i. Høyre og beredskap er ikke alltid som to dråper vann.

Dette hadde vært et langt mindre problem hvis Oslos ledende politikere bare hadde tatt ansvar før

Maridalsvannet forsyner 90 prosent av byens innbyggere med vann. Det er for skjørt hvis noe skulle skje. Og med de pågående klimaforandringene har Oslo denne våren opplevd reell vannmangel fordi hovedkilden i Maridalen har lite vann. Byens ledelse har sendt SMS til sine innbyggere med bønn om at vi skal spare på vannet. Dette hadde vært et langt mindre problem hvis Oslos ledende politikere bare hadde tatt ansvar før og sikret byen en alternativ vannkilde.

Da de rødgrønne tok over ansvaret for hovedstaden i 2015, arvet de derfor også en gedigen og tidskritisk utfordring fra Høyre. Et prosjekt som Høyre bare hadde skjøvet foran seg i tiår, selv om behovet for bedre trygghet for vannforsyningen i landets største by var åpenbart.

Mattilsynet satte til slutt foten ned og de rødgrønne måtte iverksette det enorme løftet det er å sikre Oslo vann fra Holsfjorden i Lier 19 kilometer unna. Det er et enormt og høyst nødvendig prosjekt. Det er også blitt kontroversielt etter at ansvarlig byråd Lan Marie Berg (MDG) høstet stor politisk storm etter milliardoverskridelser og påstått dårlig orientering av byens folkevalgte. Berg hadde ikke bystyrets tillit, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) valgte å trekke hele byrådet og gå av. De rødgrønne var raskt tilbake i posisjon da det ikke var noe styringsdyktig alternativ i byen.

Johansen uttalte til NTB fredag at han legger skylda på Høyre for utfordringene byen nå har med vanntilgangen. «De igangsatte ikke, på tross av mange, veldig klare både advarsler og oppfordringer, om at denne investeringen burde bli gjort. Nå kommer den ikke til å stå ferdig før i 2028», sa byrådslederen.

Vannkrisa i Oslo er atter en påminnelse om viktigheten av politisk langsiktighet, ansvar for mer enn samtida og ikke minst god kommuneøkonomi som tåler historiske, tunge løft.

