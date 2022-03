Frykt og frihet

I forrige uke opplevde vi noe uvanlig i Norge, da Venstre-leder Guri Melby kom med et utspill som kan oppfattes som et forsøk på å legge føringer for den offentlige debatten. Melby sa til Dagbladet at folkerettsprofessor Cecilie Hellestveits forskningsbaserte bidrag i debatten var «unødvendig».

Bakgrunnen er at Hellestveit sa til NRK at Norge gjør seg til «medkriger» når vi leverer våpen «av offensiv kvalitet» til Ukraina. «Det gjør at Russland, under gitte forhold, kan angripe mål i Norge», sa Hellestveit.

Uenighet er ikke bare sunt, det er helt nødvendig

Det fikk Venstre-lederen til å reagere. Siden Hellestveit er en forsker mange lytter til, sa Melby, «er det helt sikkert mange som blir redde». Før hun ha til: «Jeg mener det er en unødvendig frykt hun sprer». Det er et selsomt utspill fra en politiker i et åpent demokrati.

Cecilie Hellestveit har møtt motstand, både fra fagmiljøet og politisk hold. Regjeringen sier at den ikke deler Hellestveits analyse. Det er selvsagt greit. Det er slik debatten føres i et demokratisk samfunn. Uenighet er ikke bare sunt, det er helt nødvendig.

Guri Melbys utspill er av en annen karakter. Det er uheldig at en profilert politiker og partileder, som for inntil noen måneder siden var statsråd, mener utspill fra akademisk hold er «unødvendige». Det kommer farlig nær et forsøk på å legge føringer for hva vi kan snakke om.

[ Atomspøkelset truer igjen. Er beredskapen god nok? ]

Vi forstår at mange er bekymret for det som skjer i Ukraina. Vi ser behovet for en samlet front mot det autoritære Russlands forbryterske angrep på Ukraina, også her i Norge. Det betyr ikke at vi skal legge lokk på den frie samtalen.

Ting skjer fort nå. Det har i over 60 år vært norsk politikk å ikke «tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer», som det heter i et Stortingsvedtak fra 1959. Dagsavisen har stilt seg bak å sende våpen til Ukraina i dagens situasjon. Det betyr ikke at vi ikke vil ha alle motstemmer fram i dagen.

[ Alle skal fortsatt ned ]

Russlands angrep på Ukraina innvarsler en ny tid for Europa – og for Norge. Gamle oppfatninger må vurderes på nytt, og avgjørelser må fattes uten at det alltid finnes nok tid til å vurdere konsekvensene. Det kan være vanskelig å holde tunga rett i munnen.

Vi ønsker ikke å tolke Venstre-lederen i verste mening, og regner med at hun stiller seg bak følgende: Vi bekjemper ikke autokratiske ideer ved å strupe vår egen debatt. Det er ikke sikkert at Cecilie Hellestveit har rett. Men hennes erfaring og forskning er selvfølgelig velkomne innslag i den offentlige debatten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen