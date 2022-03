Atomtrusselen

Torsdag kveld og natt til fredag pågikk det væpnede kamper om kontrollen over Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja i byen Enerhodar i Ukraina. Tidlig fredag oppsto det en brann i anlegget. Det er en ekstremt skremmende situasjon Europa nå er kastet ut i.

Brannen oppsto – heldigvis – ikke i selve atomreaktoren, og ble slukket etter noen timer. Både lokale myndigheter og Det internasjonale byrået for atomenergi, IAEA, melder at det ikke er endringer i nivået i radioaktiv stråling fra området. Fredag morgen hadde russerne okkupert og tatt kontroll over anlegget.

Det er en ekstremt skremmende situasjon Europa nå er kastet ut i

Det kan se ut som om vi unngikk den store katastrofen denne gangen. Et direkte treff mot atomreaktoren kunne ført til spredning av store mengder radioaktive stoffer over et veldig stort område. Om det skulle skje en ulykke og vindretningen vil det slik, vil det ta omtrent 48 timer før radioaktiviteten når Norge.

«Det er på linje med galskap å angripe på denne måten», sa statsminister Jonas Gahr Støre til NRK fredag. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller angrepet på reaktoren «atomterror». Storbritannias statsminister Boris Johnson mener at russernes handlinger nå utgjør en direkte trussel mot sikkerheten i hele Europa. Det er vanskelig å ikke stille seg bak de uttalelsene. Dette er farlig.

[ Bidens stoiske ro ]

Her hjemme hamstrer befolkningen jod-tabletter, og alle som har barn i skole eller barnehage har fått med et fullmaktsskjema i sekken. Spørsmålet melder seg: Er vi forberedt i tilfelle det verste skulle skje?

22. juli-terroren avdekket store svakheter i norsk beredskap. Vi ble tatt på senga av pandemien for to år siden. Nå er det utsolgt for jod-tabletter i norske apotek. En dagsfersk rapport fra Riksrevisjonen avslører at vi også er bakpå i klimatilpasninger.

[ Å føde er farligere enn krig ]

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan myndighetene har tilpasset infrastruktur og bebyggelse til et villere og våtere klima. Rapporten viser at vi ikke er forberedt. Blant annet har ikke myndighetene god nok oversikt over hvor vi kan forvente mer flom og skred. Det er heller ikke satt i gang nødvendige tiltak for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det er alvorlig, konkluderer Riksrevisjonen.

Regjeringen Støre har nedsatt en totalberedskapskommisjon. Den skal vurdere hvordan nasjonale og internasjonale utfordringer vil utvikle seg, og anbefale hva som bør prioriteres i arbeidet med beredskap fremover. Kommisjonen skal levere sin innstilling neste sommer.

Slik den internasjonale situasjonen utvikler seg, er ikke det en dag for tidlig. Dessverre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen