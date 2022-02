Striden om barnehager

Det er politisk dragkamp om hvor stramt regelverket for private barnehager skal være. SV og Rødt vil ha forbud mot profitt. På den annen side inviterer Høyre og Venstre til et nytt bredt barnehageforlik, tilsvarende det som ble inngått mellom partier i 2003. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) avviser tanken om profittfrie barnehager. Hun er derimot åpen for et bredt politisk forlik.

«Jeg tror egentlig flere partier i denne salen har mye å snakke om, og har god mulighet for å bli enige om et bredt forlik også denne gangen», sa Brenna da Stortinget tirsdag diskuterte forslaget fra SV og Rødt om profittfri barnehagedrift. Venstres Abid Raja er overrasket over hvor åpen statsråden var til invitasjonen.

SV må legge bort primærstandpunktet.

Kunnskapsministeren har varslet at Ap/Sp-regjeringen i løpet av våren vil fremme forslag om en rekke innstramminger for private barnehager. Dette er i tråd med politikken som er nedfelt i Hurdalsplattformen. Her varsler regjeringen et nytt regelverk som skal sette en stopper for utviklingen der kommersielle aktører eier stadig flere barnehager. På den annen side vil regjeringen gi små privateide og ideelle barnehager bedre rammevilkår, og kommunene skal få mulighet til å prioritere slike barnehager.

Regelverket for private barnehager skal strammes inn for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift. Kjøp og salg av barnehager skal reguleres strengere. Regjeringen vil også vurdere å innføre meldeplikt og kommunal forkjøpsrett ved salg. På denne bakgrunn bør regjeringen ha et godt utgangspunkt for å inngå et forlik på Stortinget.

SVs Freddy Øvstegård er forståelig nok bekymret for ministerens åpenlyse flørt med Høyre og Venstre. Han gjør det klart at SV ikke vil med på et forlik som «kun ender opp med å bli kosmetisk». Øvstegård mener at regjeringen er forpliktet til å forhandle med SV først. Det hører med til historien at SV har fått regjeringen med på å utrede hvordan velferdssektoren kan bli profittfri. Slik sett fanger bordet.

Det er verdt å merke seg at regjeringspartienes talskvinner uttaler seg litt ulikt. Marit Knutsdatter Strand (Sp) er en pådriver for et bredt forlik på tvers av partigrenser. Elise Waagen (Ap) mener det er for tidlig å forskuttere mulighetene.

Regjeringen gjør klokt i å søke støtte fra SV når regelverket for private barnehager skal strammes inn. Men SV må være villig til å strekke seg langt. Primærstandpunktet om profittfri barnehagedrift må legges bort. Hvis ikke, vil SV i realiteten skyve regjeringen over i de borgerliges hender. Det beste må ikke bli det godes verste fiende.

