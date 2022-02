Rike på krise

Paradoksene står i kø for Norge. Vi sikrer egen velstand og velferd med produkter som truer framtida. Og blir rike på et Europa på randen av krig.

Verden må bremse, Norge gasser på for fullt.

Equinor la onsdag fram rekordresultat for norsk olje og gass. 132 milliarder kroner i driftsresultat de siste tre månedene av 2021. Suksessen skyldes økte priser for vårt viktigste nasjonale produkt, olje og gass.

De ekstreme olje- og gassprisene ga en gjennomsnittlig olje- og gasspris på over 100 dollar fatet i fjerde kvartal. Dette er det høyeste nivået siden 2014. Equinor dro torsdag med seg Oslo Børs opp.

Pengene renner inn den norske felleskassa. Det skal vi på den ene siden være glade for, på den andre kommer de gode pengene som resultat av virksomhet som ikke bare truer klimaet, men som også er en funksjon av en truende krig i Europa.

Krisen i Ukraina har hatt stor betydning for tilgangen til russisk gass. I tillegg har klimatiske forhold gitt et stort kraftunderskudd i Europa. Derfor har Equinor, som er den største leverandøren etter Russland, kunnet tråkke inn gassen og produsert store volum til topp priser. Det var derfor en svært blid konsernsjef Anders Opedal som kunne fortelle at selskapet tjente 13 millioner kroner per time fra Troll-feltet alene.

Samtidig skal Norge og verden gjennomføre det grønne skiftet. FN har trykket inn alarmen og høstens klimatoppmøte avdekket at overgangen fra karbonbasert energi går for tregt. Likevel opplever den norske olje- og gassnæringen et Klondyke. Nye konsesjoner deles villig ut og aktiviteten på sokkelen er stor på grunn av skattefordelene som ble kastet etter næringa under koronaens første fase. 2023 blir sannsynligvis et toppår. Verden må bremse, Norge gasser på for fullt.

Motsetningsfullt er det også at gasseventyret er speilbildet av den norske strømkrisa. Staten håver inn på en europeisk krise mens vanlige folk sliter stort med strømpriser Norge aldri før har opplevd. Staten pumper riktignok penger tilbake til norske borgere som kompensasjon, men det forandrer ikke på at Equinors rekorder har en vond bismak.

