Facebook-aksjen stupte på New York-børsen etter at selskapet i sin kvartalsrapport torsdag uttrykte sin bekymring for forretningene i Europa. EU viser muskler i møtet med sosiale medier-giganten.

EU skal ha stor honnør for å ha gått foran i kampen mot verdens gigantiske teknologiselskaper

EU ønsker å beskytte rettighetene til sine innbyggere og nekter den amerikanske giganten å sende brukerdata fra sine europeiske brukere til USA. Meta, som eierselskapet til Facebook nå heter, truer med at populære tjenester som Facebook og Instagram må stenges i Europa. Det er en forutsigbar refleks. Selskapet har hundrevis av millioner brukere i EU og bruker sin tyngde til å øve politisk press.

Isolert sett handler dette om at Meta bruker såkalte transatlantiske dataoverføringer, som gir dem muligheten til å lagre data fra europeiske brukere på amerikanske servere. Men i det store handler dette om at EU generelt ønsker å redusere Metas grenseløse makt.

Som respons på truslene, har den tyske og den franske finansministeren svart med typisk arrogante skuldertrekk: Det er bare å stenge ned og livet uten Facebook faktisk er ganske godt. Europa klarer seg fint uten. Truslene ses med andre ord på som tomme fra europeisk hold. Signalet er tydelig til Meta om at i EU er det EUs regler som gjelder. Skal det drives business her, må det gjøres på Europas suverene vilkår og til forbrukernes beste.

EU kjemper nå på mange fronter mot innflytelsen til eierselskapene til Facebook og Google. Parlamentet i Brussel krever gjennom ulike nye lover kontroll over forretningsmodellene og ønsker å ansvarliggjøre eierne av de sosiale plattformene for hvordan reklame og innhold styres. Sosiale medier skal ikke kunne brukes til å spre falske nyheter eller misbrukes politisk. EU krever åpenhet om algoritmene som styrer trafikken og krever adgang til selskapenes rådata.

Det er et enormt viktig arbeid EU gjør på dette feltet. Og EU-parlamentet skal ha stor honnør for å ha gått foran i kampen for forbrukernes rettigheter og mot verdens gigantiske teknologiselskaper, som handler med data om oss alle. Sosiale medier-plattformer må reguleres for fellesskapets beste, og markedsmakta til de dominerende aktørene må begrenses for å skape konkurranse og utvikling.

Denne maktkampen om framtida vår må vinnes. Det krever store muskler, og sammen gjennom EU har Europa kraft nok til å tvinge igjennom endringer. Resultatene vil ikke bare tjene europeerne, men vil sette standarder som kommer hele verdens befolkning til gode.

