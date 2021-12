Ta vaksinen, alle sammen

I løpet av tirsdagen ble det registrert over 6.000 koronasmittede pasienter i Norge. Det er det høyeste tallet noen gang. Smitten brer seg i stadig økende grad. Heldigvis stiger ikke antall svært syke og døde så fort, men det er fare for at kapasiteten i det norske helsevesenet blir sprengt. Derfor var det på høy tid at regjeringen nå satte i verk enda strengere smitteverntiltak.

Det er imidlertid vaksineringen som må være det viktigste tiltaket. Derfor er det bra at kommunene blir tildelt mange nye doser med vaksiner slik at enda flere av oss kan få den tredje oppfriskningsdosen raskere enn først planlagt. Det viser alvoret i situasjonen at Forsvarets sanitet settes inn for å hjelpe kommuner som trenger bistand.

Ei lita tue er i ferd med å velte et stort lass.

Det er den uvaksinerte delen av den norske befolkningen som utgjør den største utfordringen for helsevesenet. Det er riktignok bare åtte prosent som ikke er vaksinert, men den uvaksinerte gruppen utgjør likevel 56 prosent av de sykeste koronapasientene på Østlandet.

Overlege Andreas Barratt-Due på Rikshospitalet sier at det er helt avgjørende at enda flere vaksinere seg. «Vaksine er like mye en kollektiv handling på vegne av samfunnet», sier overlegen til NRK Dagsrevyen. Begrunnelsen er at vaksinering øker vår immunitet og fører til færre syke pasienter.

[ Hva var det Espen Rostrup Nakstad sa? ]

Nå er det 375 koronasmittede pasienter på landets sykehus. Det er det høyeste tallet så langt i pandemien. 122 av disse pasientene ligger på intensivavdelinger. Brorparten av de sykeste pasientene er altså uvaksinerte i alderen 40 til 60 år. I tillegg utgjør eldre fullvaksinerte med to doser som ble satt tidlig i 2021, en stor andel. Poenget er at nesten ingen friske og fullvaksinerte utvikler alvorlig korona-sykdom.

Noen land har valgt å være enda hardere i klypa overfor dem som ikke vil la seg vaksinere. Det er ingen klok strategi å tvinge folk, for det vil bare skape større motsetninger i befolkningen. Norge bør holde fast på frivillighetslinjen. Sterk oppfordring basert på objektiv informasjon er veien å gå. Bare et ytterst lite mindretall har medisinske grunner for ikke å la seg vaksinere.

[ Slutt å øse båten. Tett hullet. ]

Myndighetene må være mer aktive overfor dem som ikke har forstått hvordan de skal gå fram for å bli vaksinert. Dette gjelder spesielt noen innvandrergrupper. Mange av arbeidsinnvandrerne som er i Norge i perioder for å jobbe, kommer fra land med lav vaksinedekning. Løsningen her kan være å tilby vaksine på arbeidsplassene.

Problemet er at ei lita tue er i ferd med å velte et stort lass. Enda flere må derfor vaksinere seg. Det er usolidarisk å bare tenke på seg selv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen