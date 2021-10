En god plan for landet

Det grunnleggende er at Erna Solbergs Høyre-regjering er ute av maktens korridorer. Det er viktig å sette på bremsene for sentralisering og økt ulikhet. Begge trekk ved Norge som er blitt forsterket under Erna Solbergs åtte år som sjef.

Signalene om en mer aktiv stat og vilje til å investere stort i en grønn omstilling av norsk næringsliv er spennende og helt riktig.

Plattformen har selvsagt fått kritikk fra alle hold. Det er et varsku om det som venter for en mindretallsregjering som må lose sin politikk gjennom Stortinget. Venstresida, og særlig har fremtidig samarbeidspartner SV vært tydelig, mener plattformen ikke er rød nok. Miljøpartiene og -bevegelsen mener den ikke er grønn nok. Vi er ikke uenige i at plattformen kunne vært mer offensiv i ordlyd. Men plattformen er preget av at det er en mindretallsregjerings som skal navigere etter den. Det er store rom for å skape politikk. I dette ligger det håp og muligheter. For oss er det viktig at regjeringen søker gode løsninger til venstre for seg i Stortinget.

[ Det blir en utfordring for Vedum å få synliggjort Sp-politikk og samtidig være den ansvarlige bremseklossen ]

Oljepolitikken ligger fast. Det skuffer mange, men ambisjonene for klimapolitikken er ambisiøse. Norge er med på EUs politikk og skal kutte klimagassutslipp med 55 prosent fram til 2030. Med tanke på hva som er kuttet de siste åtte årene under Solberg, er det en formidabel utfordring. Hele nasjonens blikk vil være fiksert på vår nye klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Tida er ikke på hans side. Regjeringen må handle raskt, resultatene må komme. Med bakgrunn som utenriksminister, og med fire år som klimapolitiker, er vi overbevist om at han er rett mann på rett sted. Barth Eide vil bli regjeringens viktigste medlem.

Statsminister Jonas Gahr Støre vil satse seg ut av klimakrisa. Det er nesten sånn at klisjeen om at krise er mulighet nå gjelder. På mange måter er retorikken befriende. Folk flest trenger håp og tro på at det er mulig å lykkes med klimakutt og samtidig leve normale liv.

[ Regjeringens sammensetning avdekker selvsagt et samfunnsproblem. ]

Nøkkelen til landets klimastrategi ligger i et revitalisert næringsdepartement. Barth Eide vil få hjelp av den spennende nykommeren Jan Christian Vestre, som er vår nye næringsminister. Signalene om en mer aktiv stat og vilje til å investere stort i en grønn omstilling av norsk næringsliv er spennende og helt riktig. Vi ser fram mot en ny eierskapsmelding. Nå skal Støres ord om utvikling og ikke avvikling fylles med innhold. Det må lykkes. For klimaet og for landets økonomiske framtid. Våre enorme oljeinntekter må erstattes. Kursen er satt.

