Det er erfarne politikere som nå starter på arbeidet i Ap/Sp-regjeringen til Jonas Gahr Støre. Men det er også noen spennende kort blant statsrådene. Og Støre har skrevet historie siden kvinnene nå for første gang er i flertall ved Kongens bord.

Det er stor bredde i regjeringen. Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har hentet statsråder fra nesten hele landet. Sørlandet er ikke representert. På den annen side er det flere statsråder fra de områdene av landet hvor Ap og Sp står sterkere organisatorisk og blant velgerne. Her ligger det et potensial til å få enda større uttelling ved neste valg.

Mange av statsrådene har erfaring fra tidligere regjeringer. Andre har god fartstid fra Stortinget. Noen har begge deler. Videre er det flere tidligere ordførere på regjeringslaget. Gjennomsnittsalderen på regjeringsmedlemmene er 46 år. Det er et stort spenn i alder – fra eldstemann Odd Roger Enoksen (67) til Emilie Enger Mehl (28) som den yngste. Det kom nok som en stor overraskelse på mange av disse to Sp-politikerne skulle bli statsråder.

Odd Roger Enoksen har vært leder i Senterpartiet og har statsrådserfaring fra både sentrumsregjeringen til Kjell Magne Bondevik og Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering. Nå får han ansvar for Forsvarsdepartementet. Emilie Enger Mehl har blitt ny justis- og beredskapsminister. Hun har sittet fire år på Stortinget. Hun er jurist og har blant annet sittet i justiskomiteen.

Støre har valgt tunge politikere til tunge poster.

En annen overraskelse er Jan Christian Vestre som ny næringsminister. Han har bakgrunn fra AUF. Vestre har de siste årene ledet møbelprodusenten Vestre og har dermed praktisk næringslivserfaring. Avgående Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygaard og ditto fra Bergen, Marte Mjøs Person, rykker inn som ferske rikspolitikere. De bør nevnes at statsråder uten parlamentarisk erfaring historisk sett ofte har fått problemer med å takle forholdet til parlamentet. På den annen side har regjeringen fått dyktige våpendragere i Stortinget, med Rigmor Aasrud og Marit Arnstad som parlamentariske ledere for henholdsvis Ap og Sp.

Jonas Gahr Støre har valgt tunge politikere til det som regnes som tunge poster. For ham var Anniken Huitfeldt en selvskreven kandidat til utenriksministerposten. Hun har ledet denne fagkomiteen på Stortinget de siste årene, og hun har statsrådserfaring fra tre departementer. Espen Barth Eide er også en solid politiker som Støre føler seg trygg på. Han får den store oppgaven med å oppfylle Norges klimaforpliktelser.

Også Ap-nestleder Hadia Tajik har regjeringserfaring, men som ny arbeidsminister kommer det nok godt med at hun også har jobbet med dette saksfeltet i Stortinget. I tillegg får hun ansvar for innvandring og integrering.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har valgt et sikkert Sp-kort ved å plassere Bjørn Arild Gram i posten som kommunal- og distriktsminister. Han har vært ordfører i Steinkjer og ledet kommunenes interesseorganisasjon, KS, de siste årene. Gram vet åpenbart hvor skoen trykker i kommunene. Spørsmålet er bare hvor mange penger han får å rutte med.

Det hører nemlig med til bildet at det er Sp-leder Trygve Slagsvold som skal passe på pengesekken i Finansdepartementet. Det har vært viktig for Jonas Gahr Støre å få Sp-lederen på denne uriasposten. Det blir en utfordring for Vedum å få synliggjort Sp-politikk og samtidig være den ansvarlige bremseklossen. Kristin Halvorsen fikk smertelig erfare at det ikke var så lett med en slik kombinasjon da hun var SV-leder.

