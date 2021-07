Helt vilt vær

Global oppvarming er en trussel mot livet slik vi kjenner det. Planeten brenner ikke opp. Men det kan bli en planet uten mennesker hvis klimaendringene får utvikle seg i samme tempo. I sommer har vi enda en gang blitt minnet på hva vi har i vente. Her hjemme er det tropesommer over store deler av landet. Feriefolket gleder seg. Folk burde gråte. Tropevarmen er bevis på at noe er helt galt.

Hittil har vi sluppet lettere fra det enn mange andre land. Vestkysten av USA og Canada herjes av voldsomme skogbranner. Forskere mener at global oppvarming har gjort områdene varmere og tørrere. De advarer om mer ekstremvær i tiden framover.

[ Det er fortsatt mulig å nå bærekraftsmålene ]

Det heter i en rapport fra World Weather Attribution at hetebølger som de man nå opplever, ikke hadde vært mulig uten menneskeskapte klimaendringer. Forskerne har analysert historiske observasjoner i de brannherjede områdene. Det viser seg at gjennomsnittstemperaturen i området er 1,2 grader høyere enn på slutten av 1800-tallet.

Skogbrannene i Canada kommer etter uker med ekstrem hete. I British Columbia raser det 300 skogbranner. Det ble nylig satt ny varmerekord tre dager på rad i dette området, med temperaturer opp mot 50 grader. Det er ikke bare på den vestlige halvkulen det brenner. Skogene i Russland brenner også mange steder. Det settes varmerekorder flere steder.

Store områder i Tyskland og Belgia er rammet av ekstrem nedbør og flom. Landene opplever den verste værkatastrofen på mange tiår. Så langt har 81 mennesker mistet livet i Tyskland. Tolv er døde i Belgia. Dødstallene stiger. Luxembourg og Nederland er også berørt.

[ Hvem er i en drømmeverden, sa du? ]

Flomkatastrofen på kontinentet er en vekker for politikerne. Den har gjort klimaendringer til en viktig sak i den tyske valgkampen som snart er i gang. Innenriksminister Horst Seehofer slår fast at ekstremværet har sammenheng med klimaendringer. Tyskland må være bedre rustet til å stå imot når det voldsomme uværet treffer landet neste gang. Klimaforskerne har advart mot katastrofen i lang tid. Myndighetene kan ikke skylde på at de ikke ble advart om at dette kunne skje.

Klimakatastrofen må også inn i den norske valgkampen. Velgerne vil ha klima som en hovedsak ved valget. Alle partier, ikke bare klimapartiene MDG, SV og Venstre, må føle seg forplikter til å bringe klimapolitikk inn valgkampen.

