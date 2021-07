Et skritt i riktig retning

EUs klimapakke har som mål å kutte utslippene med minst 55 prosent i forhold til 1990-nivået innen 2030. Det er det samme klimamålet som Norge har meldt inn til FN. Kommisjonen foreslår videre at EU skal bli helt klimanøytralt innen 2050. Regjeringen har bestemt at Norge skal følge EUs klimapolitikk. Dermed vil dette også gjelde for vårt land.

Klimapakken er delt i tolv deler som hver består at flere radikale tiltak. Det er en solid pakke som vil bringe verden et skritt videre i kampen for å hindre en global miljøkatastrofe. Norge må henge seg på. EU har utviklet en klimapolitikk som på flere områder kan være et forbilde. Under folkeavstemningen i 1972 og 1994 var klimapolitikken et argument mot medlemskap. Nå er det blitt et argument for.

[ Valget til høsten må bli et klimavalg ]

Tiltakene i klimapakken vil skape diskusjon i EU-landene og her i landet. Det gjelder blant annet forslaget om toll på import fra land som har lavere mål for utslippsreduksjoner enn det EU har. Det kan berøre norsk industri på en ufordelaktig måte. Det er noe vi må leve med.

Saken fortsetter under videoen!

Vi må også kunne leve med nye krav til utslipp fra fly og skip og fra skog og landbruk. Det foreslås nye skatteregler for energiproduksjon og et revidert system for kjøp og salg av klimakvoter. Dette vil angå Norge direkte. Det er viktig at regjeringen følger nøye med på hva som skjer.

EU-kommisjon foreslår å forby salg av nye bensin – og dieselbiler fra 2035. Stortinget har vedtatt at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullslippskjøretøy allerede fra 2025. Målet ble satt da FrP var i regjering.

[ Vi må begynne å ta tak i de virkelig store klimatruslene ]

FrP og Sp går likevel hardt ut mot EUs forslag. Frp-leder Sylvi Listhaug sier til NTB at hun er skremt over hva byråkratene i EU klarer å finne på når det kommer til påbud, forbud og symbolske klimatiltak. Sps Sandra Borch slår fast at det er helt uaktuelt for Sp å være med på noe slikt. Det spiller ingen rolle hva nei til EU-partiene FrP og Sp mener. Det kommer ikke til å bli produsert flere fossile biler hvis EU vedtar et forbud. FrP og Sp må lage dem selv hvis de vil ha dem.

Det spiller ingen rolle hva Nei til EU-partiene Frp og Sp mener.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her