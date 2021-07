Hareide sover fortsatt

Samferdselsministrer Knut Arild Hareide (KrF) hevder i et innlegg i Dagsavisen tirsdag at vi tar feil når vi påstår at regjeringen har sovet i timen når det gjelder kaoset rundt elsparkesyklene. Han viser til at regjeringen har innført nasjonale regler og gitt kommunene verktøy for å løse lokale utfordringer.

Saken er at dette ikke har hjulpet. Reglene er det ingen som bryr seg om. El-sparkesyklene, eller ståmopedene som er et mer korrekt navn, slenges rundt omkring. De forsøpler hovedstaden. Ståmopedistene skremmer fotgjengerne bort fra fortauene. Fotgjengerne brukes som de var porter i slalåmbakken. Ulykkestallene eksploderer. Folk fortviler. Legevakta ber myndighetene gripe inn.

Byrådet har viljen, men ikke nok makt til å få slutt på galskapen. Det hjelper at det blir nattestengt fra september og at antallet sykler kuttes til 8000. Men det må gjøres mer. Samferdselsminister Hareide har makten, men mangler viljen. Det kan ha sammenheng med at han selv er ståmopedist slik han avslørte i innlegget i Dagsavisen. Han skrev også at elsparkesykler kan være et fint bidrag til økt mobilitet.

Det er ikke det. Ståmopedene ødelegger for en smidig og god trafikk i byen. Det hjelper ikke at Hareide kutter ut regjeringens bil til fordel for ståmopeden. Det skaper bare problemer for regjeringens sikkerhetsvakter.

Det eneste som nytter er å klassifisere ståmopeder som motorisert kjøretøy. Da må mopedistene følge kjørereglene. Det blir forbudt å kjøre på fortauene. Det er ikke lov å kjøre i fylla. Trafikkpolitiet kan overvåke og gripe inn når det trengs.

Det er ufattelig at samferdselsminister Hareide ikke har forstått dette for lenge siden. Men han er ikke den eneste i regjeringen som er treg i oppfattelsen av hva som må til. Venstre er også tilhenger av ståmopeder. Og når statsminister Erna Solberg heller ikke er interessert i å ta tak i problemet, blir det ikke slutt på galskapen før landet har fått en ny regjering etter valget til høsten.

Problemet gjelder ikke bare i Oslo. Bergen, Trondheim og mange strøk utenfor byene sliter med elendigheten. Det er blitt en nasjonal skandale. Sp med Jan Bøhler i front har kjempet hardt for å få ståmopedene omklassifisert. Vi skulle nesten ønske at Bøhler ble samferdselsminister.