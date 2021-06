Overveldende flertall mot elsparkesykkel-forbud i Oslo

Det kommer til å være så mange som 25.000 elsparkesykler i Oslos gater i sommer, skriver Aftenposten.

Byrådet ønsker i en forskrift å stramme inn reglene for selskapene som leier ut slike sykler. Ett av forslagene i forskriften som er ute på høring, er en maksgrense på 8.000 elsparkesykler til utleie i hele byen. Det er godt over en halvering av det som er tilbudet i dag, ifølge avisen.

Hele 73 prosent mener reglene for utleie av elsparkesykler bør reguleres strengere enn i dag, viser en undersøkelse Norstat har gjort for Aftenposten. 15 prosent mener reguleringene kan være som de er i dag.

Kun 9 prosent støtter et forbud, mens 3 prosent mener det ikke trengs noen form for regulering.

Byrådets reguleringsønske får en blandet mottakelse hos utleieselskapene. Vois norgessjef har omtalt maksgrensen som en «katastrofe», mens norgessjefen i en annen elsparkesykkelgigant er uenig med sin konkurrent:

– Å la være å regulere bransjen ville på lang sikt blitt en katastrofe. Vi støtter forslaget til byrådet 100 prosent. Et tak på 8.000 elsparkesykler i byen vil gi mer ordnede former for parkering. Det ligner også mer på antallet vi ser i andre europeiske byer, sier Fredrik Timell i Lime.

