Venstrehånds vaksinepolitikk

Siden romjula har det kommet krav fra landets lærere og barnehageansatte om at de ønsker å bli prioritert i vaksinekøen. Det har gått et halvt år.

Titusenvis av disse har jobbet i epidemiens frontlinje, med våre kjære, men svært smittsomme barn. Og du kan ikke bære ansiktsmaske i månedsvis eller holde god avstand når man skal jobbe med de yngste. Disse arbeidstakerne har tatt en enorm risiko i sitt virke.

Et desperat og billig forsøk på å vise handlekraft et par drøye måneder før valget. —

Å kalle det krav, er ikke riktig. Det har vært bønner om hjelp fra de voksne på skoler og barnehager. Om å bli flyttet fram i køen av trengende så de skal slippe å bli syke og ikke minst selv utgjøre smittefare. Deres krav, deres bønner, er konsekvent blitt avvist av landets ledelse.

Men denne uka våknet regjeringen og Venstres skoleminister Guri Melby. Triumferende kom hun ut fra sitt tilhold og møtte TV-kameraene. Nå skulle de utsatte gruppene ved skoler og barnehager få sin vaksine. Det var knapt til å tro. Timingen var nesten ynkelig dårlig. Det er midtsommer.

Vi forstår så inderlig godt provokasjonen mange lærere nå føler etter å ha stått i en vanskelig situasjon veldig lenge. Mange har vært livredde. Vi nærmer oss juli. Det er en god nyhet fra Melby, men det er for lite, for sent. Dette skulle kommet i mars, Melby. Statsråden klarte også skape full forvirring. For det var heller ikke et statlig pålegg Venstre-statsråden kom med, men en anmodning til den enkelte kommune om å prioritere doser til lærerne. Melby var avkledd. Politikken var et desperat og billig forsøk på å vise handlekraft et par drøye måneder før valget.

Nå er skolene stengt, og vaksinelokomotivet skal dundre videre gjennom sommeren. Smitten vil etter alle solemerker være under kontroll og Norge nærme seg flokkimmunitet mot det fryktede viruset da skolene åpner igjen. Mange lærere vil uansett være vaksinert med en dose når høsten kommer og hverdagen er tilbake.

At ansvarlig statsråd da rykker ut som om hun har fått til noe helt eksepsjonelt, er pinlig for dem som ikke er lærere, men en rød klut for dem som er det. Først svikta, så lurt.