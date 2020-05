Noen snarveier er ikke av det gode. Når statsminister Erna Solberg sier «Fremspartiet» og har hoppet over et skritt, er det greit.

Det samme når helseminister Bent Høie nok en gang mumler «Folkehelsesstuttet» om instituttet som gir rådene som vi alle har lært oss å leve med.

I det store og hele har folket tillit til det de sier, og ler godlynt over ord-effektiviseringen som mumles bort gang på gang. Men når hele budskapet i praksis forsvinner fra det politikere sier og det som deretter skjer, blir det litt som å juble for tidlig for en scoring det aldri blir noe av.

Kulturminister Abid Raja gliste fra øre til øre på regjeringens pressekonferanse forrige uke. Det etterlatte inntrykket var at nå skal det skje gledens endringer for breddeidretten.

Det ble sådd spirer til ny forventning hos våryre ungdommer. Om ikke annet, kunne det bli interne fotballkamper i treningsgruppa. Altså slutt på de noe monotone øvelsene med en minst en meters avstand.

Jeg er en av ungdomstrenerne som har lagt opp et treningsopplegg etter koronaretningslinjene. Vi har fått det ganske bra til, og vi var forberedt på å måtte kjøre et slikt regime helt inn til sommerferien.

Så hørte vi kulturministeren si disse ordene: «Veilederen skal legge til rette for en trygg måte å drive med idretten sin på en litt mer normal måte enn i dag. Kanskje spille kamp mot andre i treningsgruppen sin. Det skal skje på en smittevernfaglig trygg måte».

På treningen samme kveld var det allerede vanskeligere å holde meteren med avstand mellom spillerne. Så kom mandagen med det som ble opplevd som en retrett.

I praksis var det intet nytt i den oppdaterte veilederen.

Vi skal fortsatt trene like begrenset som vi har gjort de siste par ukene. Noen medier, og Norges idrettsforbund, hadde tydelig forventet noe annet. Det ble sagt og skrevet at de minste kunne spille fotball mot hverandre igjen.

Så måtte det dementeres av Folkehelseinstituttet.

Akkurat da skulle jeg ønske at vi ikke hadde hatt en kulturminister som jublet for tidlig. Omtrent samtidig løp Abid Raja for øvrig rundt på treningen til Odds eliteserielag, der han både scoret og jublet vilt.

Etterpå uttalte han seg slik til VG: «For en vanvittig deilig lettelse! Jeg har jobbet målrettet i flere uker for å sørge for at vi får gjenåpnet fotballen. Det har blitt tegnet et bilde i media av at jeg ikke har jobbet for dette. Det er feil».

Og: «Spillerne kan takle, juble og gjøre hva de selv vil. Jeg er sikker på at noen vil klemme hverandre av glede. For meg er det utrolig digg å si at vi setter i gang dette»

Han får håpe at ikke offsideflagget kommer opp enda en gang. God fredag!