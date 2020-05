Dette betyr revidert budsjett for idretten

Av Stian Grythaugen

Tirsdag la regjeringen fram sine forslag til revidert budsjett for 2020. For idretten ble overskriftene full momskompensasjon på anleggsfronten og utvidet adgang til å søke kompensasjon for bortfall av inntekter under viruskrisen

Den sistnevnte ordningen ble opprettet kort tid etter at Norge ble stengt ned i mars. Kulturdepartementet satte innledningsvis av 700 millioner kroner for å dekke idretten og frivillighetens tap i mars og april.

Nå tilføres nye 320 millioner kroner til ordningen, som er blitt kritisert for å være for smal. Kulturminister Abid Raja har erkjent det siste og åpner for at det kan søkes kompensasjon for et større spekter av utgifter og for en lengre periode.

Den drøye milliarden som ligger i ordningen skal dekke inntektstap fram til 15. juni.

Ingen OL-penger

Regjeringen åpner for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter knyttet til kiosksalg, parkering og loppemarked – viktige inntektskilder for mange aktører i norsk idrett.

Samtidig er det satt en maksgrense for enkeltsøknader på 9,3 millioner kroner.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som styrer det praktiske rundt kompensasjonsordningen. De første utbetalingene fra den innledende søknadsrunden ble gjort siste fredag.

Mandag sa idrettspresident Berit Kjøll at idretten samlet sett har tapt 1,5 milliarder kroner som følge av koronakrisen. Idrettslagene står for 972 millioner kroner av det estimerte tapet.

I et intervju med NTB nylig ba idrettspresidenten om at det i revidert budsjett ble bevilget 50 millioner kroner til OL-utøvere som har måttet endre sine OL-planer som følge av at sommerlekene i Tokyo er utsatt til neste sommer. Det ønsket har regjeringen ikke innfridd.

Ny info i slutten av mai

Kulturminister Abid Raja varslet derimot i et intervju med NTB mandag at kompensasjonsordningen som foreligger vil bli forlenget også etter 15. juni. Blant annet er det klart at eliteserieklubbene i fotball må spille for tomme tribuner i overskuelig framtid, og Raja er innstilt på å kompensere dette.

– Vi vil utvide ordningen for en lang periode, sa kulturministeren.

Eliteserien starter 16. juni.

Hvor mye penger som er satt av for perioden etter 15. juni, er ikke kjent.

I dokumentene som følger revidert budsjett varsler imidlertid regjeringen at den vil komme tilbake med en vurdering av videre varighet og eventuelle justeringer i kompensasjonsordningene i slutten av mai.

Full momskompensasjon

Klart er det derimot at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg med 106,5 millioner i forslaget til revidert budsjett.

Det legges dermed opp til at alle godkjente søknader får full kompensasjon i 2020.

Får regjeringen det som den vil, økes ordningen til 301 millioner kroner fra de 194,5 millionene som opprinnelig var satt av.

– Med dette forslaget vil regjeringen gjøre det mulig for alle de 532 søknadene som ligger til behandling i Lotteri- og stiftelsestilsynet å få innvilget full momskompensasjon for sine idrettsanlegg, sier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.