Så politisert som samferdselspolitikken er blitt nå, kan det bli få sosialdemokrater på Sørlandet framover. Det kan derimot bli en haug sosialister i Bergen.

Denne uka ble det klart at NSB, eller Vy som noen har begynt å kalle dem, fikk avtale med staten om å kjøre Bergensbanen de neste ti årene.

Det statseide selskapet måtte betale staten rundt to milliarder kroner for å fortsette det statlige oppdraget som det statlige selskapet har utført for staten siden staten bygde Bergensbanen for et helt statsbudsjett på vegne av staten for 110 år siden.

Skjønn det den som vil.

Høyresidas oppstykking av jernbanesektoren fører til noen klare sporvalg. Britiske Go-Ahead skal jo serve, som det heter, de reisende på Sørlandsbanen.

Svenske SJ skal sende oss til Trondheim, mens Vy altså skal sørge for å få massene til Bergen. Her må det velges.

Go-Ahead er verst. De kommer med en aura av fagforeningsknusing og britisk liberalisme, og ikke så reint lite imperialisme.

Det er liksom Høyre-toget. Og britisk utferdstrang har vi kjent på før. Det vil si de, de der ute som fikk kjenne på tyngden av tropehatter, cruel Britannia og slavehandel.

Glem ikke at hver tredje slave ble frakta av britisk samferdselssektor, og at slavehandel var inntekt nummer en for det britiske imperiet.

Dette får nå konsekvenser for Oslo–Søgne.

For imperialisme er vi på venstresida veldig imot på prinsipielt grunnlag, og hele denne pakka av gammel moro vil vi nå holde mot Go-Ahead.

Det er også et for happy navn for oss til venstre. Vi liker navn skrevet i blokkbokstaver. Enn. Ess. Be. Eller USSR.

Vi på venstresida kan derfor ikke ta banen sørover. Det vil stride imot alt vi står for. Dette vil forsterke det allerede borgerlige preget langs kysten sørover.

Vi røde har jo ikke råd til hytte i Blødeviga.

– Skal vi ikke besøke Maja i Kristiansand i sommer og dra i Dyreparken?

– Sorry, barn. Det handler om politikk. Sånn må det være. Dere vil skjønne det når dere blir større.

Trondheim? Vel, her er svenskene inne.

Og vi på venstresida er jo glad for statlig eierskap, men hvor er den svenske staten egentlig på vei? Galopperende ulikhet og brutal arbeidslivspolitikk? Er de ikke i ferd med å rase ut i reaksjonær politikk?

Er ikke nazistene nå største parti?

I hvert fall det som for ikke sååå lenge siden var et rent fascistparti og som LOs folk i Sverige nå tror mer på enn Sosserna. Det er vanskelig å løse billett til Trondheim nå som Jimmie Åkesson er konduktør.

Det er liksom den brune banen, dette. Det kan bli en interessant turiststrøm nordover.

Kanskje vi kan støtte dem litt, og dra til Støren og ta et wienerbrød?

– Dombås, pappa? Skal vi av nå, vi er jo ikke framme?

– Sorry, barn. Det handler om politikk. Sånn må det være. Dere vil skjønne det når dere blir større.

Men NSB liker vi. Statseid med fellesskapet som plattform. Selv i denne nyliberale Vy-uniformen så er det jo vårt, det er rødt!

Dette er den røde ruta. Vi kan dra til Hønefoss rake i ryggen! Vi kan dra til Flå, Voss og Dale med verdens beste samvittighet. Billettinntektene går til staten, som er oss!

Og som igjen sås tilbake inn i velferd og gode liv. Ikke ei krone i profitt så langt øyet rekker og en traurig restaurantvogn som ikke frister til for mye som ikke er bra. Akkurat sånn vi liker det.

– Bergen denne sommeren også, pappa? Kjedelig. Vi kjenner jo ingen der?

– Sorry, barn. Det handler om politikk. Sånn må det være. Dere vil skjønne det når dere blir større.