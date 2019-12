Go-Ahead endrer studentrabatten: – Det kan vi ikke godta

Endringen som Go-Ahead gjør, innebærer at togselskapet fjerner studentrabatten for studenter som er 30 år eller eldre.

Dette undervisningsåret er det 78.766 studenter som er i denne alderen, ifølge Norsk senter for forskningsdata.

Go-Aheads administrerende direktør, Cathrine Elgin, begrunner endringen med at «så er det også slik at man på toget ikke vil kunne være evig student.»

Les også: Go-Ahead øker prisen på de billigste langdistansebillettene

– Har mye å si

Vy, som har mistet passasjertrafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen til Go-Ahead, har ingen øvre aldersgrense for sin studentrabatt, opplyser kommunikasjonssjef Nina Schage til Dagsavisen.

– Ved kjøp av enkeltbillett på tog, er denne rabatten på 25 prosent, forteller hun.

– Det er vi veldig glade for, sier studentleder Marte Øien.

– Et godt og rimelig togtilbud for studenter har mye å si for dem som reiser med toget.

I en epost fra Go-Ahead til en student som er over 30 år, skriver togselskapet følgende om fjerningen av studentrabatten for vedkommende og andre i hans aldersgruppe:

«Vi har valgt å sette denne (aldersgrensen) ved 30 år da de fleste studenter over denne alderen ofte har bedre økonomisk råd. Vi vet at dette kan slå uheldig ut for noen.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Veldig skuffende

Øien avviser argumentasjonen.

– Studenter over 30 år har den samme økonomiske forutsetningen som studenter under 30 år. gitt at livssituasjonen er den samme, så det argumentet om at studenter over 30 år har bedre råd er ikke noe vi kjenner oss igjen i.

– Så lenge studenter har de samme økonomiske forholdene uavhengig av alder, bør alle studenter ha de samme rettighetene. Denne endringen vil ramme en stor andel av norske studenter, da om lag én av fire studenter er over 30 år. Vi i NSO kan ikke si noe annet enn at dette er veldig skuffende, og at vi gjerne skulle ha sett at Go-Ahead behandler alle studenter likt, fortsetter Øien.

– Vil fjerningen av rabatten få konsekvenser for hvordan eldre studenter reiser?

– Det er det vanskelig å si noe om, men det er klart at når man har utfordringer med å få økonomien til å strekke til, vil man i større grad bli tvunget til å velge det rimeligste reisealternativet og ikke nødvendigvis det man helst ønsker å benytte seg av.

Les også: Langt høyere prisvekst på tog enn fly: – Det er ikke rart at flytrafikken vokser

Også for mange norske studenter vil jernbanereformen få økonomiske konsekvenser. Fra før er det kjent at én miniprisbillett ikke lenger alltid vil være nok til å kunne reise langt med toget i Norge. Go-Ahead vil dessuten ta mer for de billigste billettene på sine lengste reiser, enn det Vy gjør. Foto: Heiko Junge / NTB

– Ikke evig student

I en epost svarer Cathrine Elgin følgende på Dagsavisens spørsmål om hvorfor Go-Ahead har fjernet rabatten for studenter over 30 år:

– Vi utvider tilbudet for studenter med flere rabattmuligheter enn før. I tillegg til 25 prosent rabatt på ordinære/fleks-billetter, vil et nytt tilbud være at studenter også får 25 prosent rabatt på de billigste billettene, som vi kaller Lavpris. Lavpris har en minstepris for studenter på 249 kroner. Så er det også slik at man på toget ikke vil kunne være «evig student», opplyser Elgin.

Dette innebærer at studenter under 30 år, som reiser med Go-Ahead på lavprisbillett, vil kunne betale det samme som Vy tar for sine miniprisbilletter, uavhengig av om man er student eller ikke.

– Hvilke vurderinger har dere gjort når dere har satt aldersgrensen til 30 år?

– Vi er glade for å kunne utvide tilbudet til studenter gjennom Lavpris og erkjenner samtidig at man ikke er «evig student», svarer Elgin i eposten.

Om lag en tredel av de «evige studentene» er i alderen 30-34 år. Legger vi til dem i alderen 35-39 år, passerer vi halvparten av dem. Drøyt åtte av ti er under 50 år, ifølge Norsk senter for forskningsdata

– Vi håper Go-Ahead tenker seg om en gang til og gir det samme tilbudet til alle studenter, uavhengig av alder, anmoder Marte Øien i NSO.

Ifølge Utdanningsdirektoratet varer profesjonsstudier vanligvis fra tre til seks år. Både det å utdanne seg til lege, veterinær, psykolog og prest tar seks år.