For første gang siden 2004 får vi en kvartfinalen i en Grand Slam uten Rafael Nadal, Roger Federer og Novak Djokovic. Det sørget sistnevnte for han da han traff en linjedommer med ballen, og ble kastet ut av turneringen i sin 4. rundekamp mot Pablo Carreño Busta.

Selv om det hele var utilsiktet var diskvalifiseringen grei nok, da regelverket er sånn. Også for verdensener Djokovic, som i etterkant prøvde å argumentere for hvorfor han burde få fortsette med at linjedommeren ikke engang måtte på sykehus. Like etter stakk han fra stadion uten å snakke med pressen, før han senere på kvelden tvitret en unnskyldning.

Det er ikke første gang serberen har havnet i den slags uføre. Da han i ATP-finalen i 2016 smalt en ball på tribunen og holdt på å bli utvist der fikk han spørsmålet om han ville gjøre noe med personligheten sin, siden det en dag kunne få han utvist fra en større turnering.

Da fnyste han av spørsmålet, og mente at media var ute etter å ta ham. Det samme gjorde han i sommer, da han midt i korona-pandemien arrangerte Adria Tour hjemme i Serbia. Det endte ikke bare med at han fikk korona, men også at veldig mange av deltakerne i turneringen, i tillegg til funksjonærer og andre fikk det, på grunn av dårlige sikkerhetsrutiner.

Ved gjentatte anledninger har Djokovic også vist sin frustrasjon over at tennispublikumet liker Roger Federer og Rafa Nadal mer enn han, selv om Djokovic meget vel kan bli stående igjen med flest Grand Slam-seiere i historien. Derfor håpet han å ta med seg en enkel Grand Slam-seier fra USA, siden de to ikke stilte opp på grunn av koronasituasjonen.

Djokovics heller patetiske forsøk til å få andre til å like seg vitner ikke om god sportsånd. Verken Nadal eller Federer hadde havnet i den type bråk, og Djokovic bør heller konsentrere seg om sitt eget spill og ikke sutre over det han oppfatter som manglende respekt. Den kommer i hvert fall ikke hvis du bryter reglene, og så drar offerkortet gang på gang. Slik serberen har for vane.

