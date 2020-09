Djokovic etter diskvalifikasjonen: – Beklager!

Djokovic var frustrert etter å ha tapt et game, og det var det famøse slaget kom.

Dommeren som ble truffet, ble liggende på bakken og holde seg til halsen etter å ha blitt truffet av verdenseneren.

Djokovic skjønte fort at han hadde dummet seg ut og unnskyldte seg. Han gikk også bort for å sjekke hvordan det hadde gått med kvinnen som ble truffet.

Episoden skjedde i den 4. runden av årets US Open i kampen mot Pablo Carreno Busta. Spanjolen ledet 6-5 i det første settet da «slaget» fra Djokovic rammet.

«Unnskyld»

Den serbiske tennisstjernen hadde like før lagt seg ned på banen og fikk tilsyn av medisinsk personell for sin venstre skulder. Da spillet ble gjenopptatt, brøt Busta serven og Djokovic slo med sinne ballen med racketen. Den traff linjedommeren.

Djokovic ga ingen kommentar like etter hendelsen, men skriver på Instagram at han er «trist og tom» etter det som skjedde.

Han skriver at det går bra med linjedommeren, men at han er «ekstremt lei seg for å ha forårsaket henne den påkjenningen. Så utilsiktet. Så galt».

– Jeg beklager overfor US Open og alle involverte for oppførselen min, skriver han videre.

Mister poeng og penger

Det amerikanske tennisforbundet (USTA) opplyser at Djokovic mister alle rankingpoengene og prispengene på 250.000 dollar han har opptjent i turneringen.

Novak Djokovic var på jakt etter sin 18. Grand Slam-tittel da han ble kastet ut av turneringen. Diskvalifiseringen betyr at det for første gang siden 2014 er noen andre enn Djokovic som kommer til å vinne US Open.

Motstanderen Carreno Busta sier han oppfatter slaget som et uhell og at turneringsledelsen har tatt en riktig avgjørelse.

– Regler er regler. Dommeren og kontrollørene gjorde det rette, men det er ikke en enkel avgjørelse, seier den spanske tennisspilleren.