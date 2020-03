Det skriver flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Ap, Sp og SV, i innstillingen om Nav-skandalen som Stortinget sluttbehandler i dag. Sterk kritikk, eller daddelvedtak som det kalles, er den kraftigste formen for kritikk etter mistillitsforslag som Stortinget kan rette mot regjeringen.

Hvis Anniken Hauglie ikke hadde gått av som arbeids- og sosialminister før kontrollkomiteen hadde gjort ferdig sin innstilling, ville Ap, Sp og SV ha fremmet et mistillitsforslag mot henne. De tre rødgrønne partiene skriver i innstillingen at regjeringen likevel må holdes konstitusjonelt ansvarlig for skandalen. Statsminister Erna Solberg er øverste ansvarlig for regjeringen og hun har uttrykt tillit til statsråd Hauglies håndtering av saken. Den sterke kritikken rettes derfor mot statsministeren.

Ap, Sp og SV bruker et sjeldent krast språk i innstillingen. Både Nav og departementet får så ørene flagrer. De viser til at Arbeids- og sosialdepartementet og Nav har sittet på informasjon om at egne feil har hatt alvorlige konsekvenser for mange menneskers liv og økonomiske situasjon uten å dele informasjonen med Riksadvokaten. Flere uriktige domfellelser kunne ha vært unngått dersom Nav eller departementet hadde varslet Riksadvokaten om det de visste.

Statsråden feilinformerte Stortinget da hun i sin redegjørelse til Stortinget hevdet at departementet bare hadde blitt informert om trygdede med korte opphold i utlandet. Departementet hadde også hadde fått informasjon om saker der trygdemottakerne hadde hatt lengre opphold ute. Ap, Sp og SV understreker at dette er av stor viktighet, fordi folk som har hatt lange opphold i utlandet, blir straffeforfulgt og domfelt for grovt bedrageri.

Statsråden blir kritisert for å ha holdt informasjon skjult for demokratisk innsyn og kontroll fordi hun nektet å gi Stortinget møtereferater. Ap, Sp og SV avslutter med å understreke Nav-sakens alvor, de harde konsekvensene skandalen har medført for ofrene og regjeringens politiske ansvar.

Deres sterke kritikk av regjeringen og statsminister Erna Solberg kunne like gjerne endt med et mistillitsforslag. Nav-skandalen fant sted på statsminister Erna Solbergs vakt. Hennes passivitet er oppsiktsvekkende. Selv etter at hun ble klar over feilene i Nav og departementet, grep hun ikke inn.

Den borgerlige fraksjonen i kontrollkomiteen, Høyre, Frp, Venstre og uavhengig representant Ulf Leirstein (tidligere Frp) har sett det som sin oppgave å forsvare regjeringen. Forsvarerne går tilbake til 2012 da landet hadde en annen regjering. Det ble gjort feil da EØS-forordningen den gangen ble inntatt i norsk lov. Feilen ble med andre ord begått av Stoltenberg-regjeringen.

Maken til ansvarsfraskrivelse er det sjelden vi opplever i politikken. Den borgerlige fraksjonen finner ingen grunn til å klandre daværende statsråd Hauglie for sendrektighet. Skal vi tro de borgerlige var det nødvendig å bruke veldig lang tid på å behandle skandalen. Den borgerlige fraksjonens framstilling er en hån mot ofrene for Nav-skandalen.