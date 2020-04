Der var dødsannonsen hennes i Aftenposten. En liten annonse blant mange andre små dødsannonser, nå som stadig flere av våre eldste dør av koronavirus på sykehjem. Det har blitt så vanlig, ja, nesten ordinært, å se det i nyhetene: Enda et sykehjemsdødsfall. Men ellers er det absolutt ingen ting som er ordinært med Mally Gorwitz.

10 medlemmer av Gørwitz-familien ble sendt til Auschwitz i 1942. Foto: Mimsy Møller

Første gang vi i Dagsavisen skrev om Mally Gorwitz, var i 2015. Jeg møtte henne en solfylt septemberdag utenfor det som en gang hadde vært Gorwitz-familiens blikkenslagerverksted i Gamlebyen. Hun var en liten, utrolig blid og tilsynelatende skrøpelig gammel dame i rullestol. Nå sto vi og så på når i alt 10 gylne snublesteiner ble støpt ned i asfalten. De var til minne om familien hennes, som var av de norske jødene som ble deportert høsten 1942. Alle de 10 i Gorwitz-familien endte livet i Auschwitz og andre dødsleirer. 25 år gamle Mally mistet foreldrene sine, fem brødre, to søstre og en gravid svigerinne. De to eneste i familien som overlevde krigen, var Mally og en bror, som fikk leve fordi han var gift med en «arisk» kvinne. Mally overlevde fordi nazistene aldri hentet henne på Gaustad, der hun var innlagt med psykisk sykdom. Dermed unngikk hun å bli sendt av gårde med «Donau» 26. november 1942.

Kari Gorwitz besøker sin snart 100 år gamle tante Mally på Lambertseterhjemmet i 2017. Foto: Mimsy Møller

Mallys liv er fullt av gåter, og den største er nok hvorfor hun ikke ble hentet den morgenen. Nazistene sparte verken gamle, syke eller barn. Kanskje hun likevel var for syk og for «brysom» å ha med? Eller var det slik at en lege på Gaustad holdt sin hånd over henne?

Mally selv visste ikke sikkert. Hun var for syk. Det er heller ikke godt å si hvordan hun greide å gå videre etter at hun ble frisk, og fikk vite at hun bare hadde en bror igjen. Men hun hadde klare minner om familien slik de var før krigen. Hun husket barndomshjemmet, og var tydelig stolt av moren som var så flink til å sy.

Mally Gorwitz snart klar for avreise fra Lambertseterhjemmet hvor hun bodde i 30 år. Pleier Marianne Knutsen hadde vært som en mor for hanne i alle disse årene. Foto: Mimsy Møller

Dette fortalte hun til Dagsavisen høsten 2017, like før hun skulle fylle 100 år. Da hadde hun bodd på det nå nedlagte Lambertseterhjemmet i 30 år. «Jeg syns jeg har blitt behandlet fenomenalt godt her», skrøt Mally, som ble omtalt som «kronjuvelen vår», og «dronninga av Lambertseter». «På hebraisk heter jeg «Malka». Det betyr dronning», opplyste Mally, som ellers var med på alt som var moro. Hun akte på kjelke om vinteren, var på svømmetreninger, dro på utflukter, og sang entusiastisk med i beboerkoret når de opptrådte i brylluper og kirker. Da NRK i 2014 sendte «Salmeboka minutt for minutt», var Mally med på TV.

I fjor kom Mally på et nytt sykehjem. Ved nyttårstider gikk hun igjennom en vellykket lårhalsoperasjon. En kirurg mente at selv en såpass gammel dame fortjente en sjanse. Så ble Mally smittet av korona. Hennes nærmeste måtte ta avskjed i fullt smittevernutstyr. I dødsannonsen står det at Mally Gorwitz døde 2. april. Hun ble til slutt 102 år gammel.

Mally Gorwitz (t.v.) sammen med en venninne cirka i 1936. Foto: Privat