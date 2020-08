Julie Brodtkorb knuste ansettelsen av Nicolai Tangen til ny oljefondssjef da hun åpnet høringen i finanskomiteen. Banken brøt med sine etiske prinsipper, offentlighetsloven og sentralbankloven da Tangen ble ansatt. Et hovedpoeng i Tangen-saken har vært om det er mulig å skape et vanntett skille mellom Tangens eierinteresser og hans rolle som sjef for oljefondet.

Norges Banks hovedstyre mener at risikoen for interessekonflikter er eliminert «for alle praktiske formål». Brodtkorb som leder bankens representantskap, er ikke enig. Hun ville ikke svare på spørsmål om Tangen burde ha vært ansatt. Det er utenfor hennes, og representantskapets mandat å uttale seg om det. Men alle som kan lese mellom linjene, forstår at hun og Norges Banks vaktbikkje – representantskapet – mener at det var galt å ansette en internasjonal superkapitalist og hedgefondforvalter som sjef for våre felles oljeformue.

Hadde sentralbanksjef Øystein Olsen og bankens hovedstyre hatt det politiske gangsynet i orden, ville de sett at en ansettelse av Tangen ville skape mye bråk. De må ha blitt så forblindet av mannens imponerende bakgrunn og evne til å tjene penger, at de tok flere tvilsomme snarveier og satte til side regelverk og prinsipper for å få mannen på plass i en av landets aller viktigste jobber.

Stortinget har heldigvis opprettet et kontrollorgan for Norges Bank. Representantskapet, med tidligere statssekretær for Erna Solberg, Julie Brodtkorb som leder. De har gjort jobben sin. I finanskomiteens høring presenterte Brodtkorb representantskapets konklusjoner på en overbevisende måte.

Sentralbanksjef Øystein Olsens innlegg var til sammenligning bare en blek repetisjon av bankens argumenter for å få ansatt Tangen. Aldri har noen offentlig eller privat bedrift eller institusjon brukt så mye tid, og sløst så mye krefter på å få ansatt en leder som ingen helt forstår vitsen med. Olsen overbeviste ikke om at ansettelsen av Tangen var riktig.

Det vil forundre meg om ikke Stortingets finanskomite vil stille seg bak sitt eget kontrollorgans kritikk av ansettelsesprosessen når den leverer innstilling senere i måneden. I så fall er det sannsynlig at saken kan havne på finansministerens bord.

Stortinget kan ikke avsette oljefondssjefen. Det kan strengt tatt heller ikke regjeringen. Regjeringen ansetter, men har merkelig nok ikke anledning til å avsette sentralbanksjefen. Men hvis finansministeren og regjeringen mener at ansettelsesprosessen er kritikkverdig, har sentralbanksjef Øystein Olsen neppe annet valg enn å gå av.

Går Olsen, går også Tangen. Siste ord er ikke sagt i denne eksklusive finansthrilleren.

