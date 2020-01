Du har nok bare siktet litt for høyt. Vi prøver å legge lista litt lavere i 2020.

Nå som 2019 er bak oss må jeg bare se i øynene at jeg ikke klarte å holde nyttårsforsettene mine i år heller. Det var ikke bare dårlig gjennomføringsevne, men også dårlig planlegging. Jeg satte rett og slett for hårete mål. Nyttårsforsettene mine var enkle, men også svært vanskelige å oppfylle:

Jeg skulle bli høyere. Minst fem centimeter.

Jeg skulle slutte å trenge briller/kontaktlinser.

Dessverre må jeg, nå som kalenderen har tikket over til 2020, se i øynene at jeg fortsatt er 175 centimeter høy på sokkelesten. Og at om noe, så har synet blitt enda litt dårligere.

Jeg tipper jeg ikke sitter alene i denne båten, derfor har jeg bestemt meg for å foreslå noen mer oppnåelige nyttårsforsetter for 2020. Jeg håper noen av dere blir med meg på reisen, det er alltid lettere å være flere enn én.

1. Trene: Jada, jeg veit at dette høres både for vanlig og for slitsomt ut. Kanskje har jeg bare blitt miljøskadd av å være jurist, men jeg er overbevist om at det viktigste med denne typen forsetter er hvordan man formulerer dem. Så la oss prøve dette. Vi steller oss opp foran speilet, trekker pusten dypt, ser oss selv i øynene og sier:

«I 2020 skal jeg trene».

Den observante leser ser allerede fordelen med denne formuleringen. Det holder å bare trene én gang! Du trenger ikke engang betale for abonnement på et treningssenter, nesten alle gir deg en gratis prøvetime. Men det kan nok være lurt å vente noen måneder, det er mange som er inne på den samme tanken i januar og februar. Hvis du derimot er av typen som foretrekker en løpetur i skogen kan du få det unnagjort allerede denne uka, og cruise gjennom resten av 2020 med god samvittighet!

Bonus: Dersom trening ikke er noe for deg kan du bytte ut «trene» med for eksempel «spise vegetarmat», «ringe mamma», eller «donere til veldedighet» og oppnå den samme effekten.

2. Følg de enkle reglene: Det finnes noen grunnleggende regler som rett og slett gjør samfunnet bedre dersom alle følger dem. Er du i rulletrappa? Stå til høyre og gå til venstre. Skal du reise med fly? Nøy deg med én liten håndbagasje. Venter du på buss, bane eller trikk? Slipp folk av før du prøver å gå på selv. Sitter du i stillevogna på toget? HOLD KJEFT!

Dette forsettet er en skikkelig vinn-vinn. Med mindre du er et ordentlig monster av et menneske, er det antakeligvis ting du allerede gjør, og dermed er vi jo i mål! Hvis ikke er det alt som skal til for at du blir en mye bedre person med nesten null innsats. Gratulerer!

3. Begynne å røyke: Å slutte med sigaretter er visstnok noe av det aller vanskeligste man kan gjøre. Det er heldigvis tilsvarende enkelt å begynne med dem! La gå at dette kanskje ikke er et veldig bra forsett, verken for deg eller dine omgivelser. Sigarettrøyking er tross alt både harry, umoderne og skadelig. Men på den andre siden er det alltid kult å gå motstrøms! Dessuten kommer du til å se veldig tøff ut! Tenk bare på James Dean i «Rotløs ungdom» eller Audrey Hepburn i «Frokost hos Tiffanys»!

Dette kan også være ditt bidrag til at eldrebølgen blir lettere å håndtere.

4. Les artikkelen før du kommenterer den: Vi vet alle hvordan kommentarfelt ser ut for tiden. Ikke bare er de preget av hatprat og unødvendig skarpe toner, men det er også åpenbart at de fleste som deltar ikke har giddet å lese hele artikkelen de kommenterer. Noen nettsteder har prøvd å bøte på problemet. For eksempel forsøkte NRK Ytring seg på et system der du måtte svare på spørsmål om innholdet i artikkelen før du fikk lov til å kommentere. Det er vel og bra, men nyttårsforsetter handler om å forbedre deg selv, så la oss fokusere på hva du kan bidra med.

Dette er nok det vanskeligste av forslagene mine, så det kan være nødvendig å moderere det til: La være å kommentere en artikkel du ikke har lest. Såpass ærlige må vi være med oss selv. Du kommer jo antakeligvis ikke til å lese hele artikkelen. Det tar tross alt veldig lang tid. Men du sparer enda mer tid om du ikke kommenterer heller, så dette tjener både du og alle andre på!

5. Kjøp flere bøker: Merk at det ikke står «les flere bøker». Det hadde nok også vært en god idé, men det krever altfor mye gjennomføringsevne. Heldigvis er det bra bare å kjøpe bøkene! Å kjøpe bøker vitner om intellektuell nysgjerrighet, gode intensjoner, et ønske om å bruke tid på noe annet enn skjermen, og ikke minst en villighet til å investere i deg selv. Da gjør det ikke noe at noen av dem blir stående i hylla. Jeg er skeptisk til alle mennesker som ikke kjøper flere bøker enn de leser.

Avslutningsvis må jeg komme med en liten formaning: Ikke velg deg ut for mange nyttårsforsetter, selv om de er såpass enkle som de jeg har foreslått. Den slags overmot er grunnen til at vi feilet i 2019. Plukk én eller to du tror du kan klare.

Lykke til! Vi snakkes i 2021!