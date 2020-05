Som regjeringsparti må KrF nå være med på å forvalte en bioteknologilov som partiet har kjempet med nebb og klør mot. Spørsmålet er hvor lenge statsråd og leder Kjell Ingolf Ropstad og statsråd og nestleder Olaug Bollestad, kan holde ut regjeringstilværelsen etter å ha blitt tvunget av Stortinget og tidligere regjeringspartner Frp til å svelge denne kjempekamelen.

Ropstad fikk ikke gjennomslag for en større endring av abortloven da han i fjor tok halve partiet med seg inn i Solberg-regjeringen. Det til tross for at statsministeren hadde lovet ham det som belønning for å gå med i regjeringen. Som et solid plaster på såret ble KrF utstyrt med vetorett over forslag om liberalisering av bioteknologiloven.

Vetoretten falt bort da Frp gikk ut av regjeringen januar. Loven falt da Stortinget tirsdag i praksis vedtok en helt ny og liberal bioteknologilov.

Alt det Ropstad og KrF er mot på dette feltet, er blitt lov. Det gjelder eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodprøven NIPT som kan avsløre skader og sykdom på fostre tidlig i svangerskapet.

KrF-lederen trodde han var lur da han krevde at Stortinget skulle være fulltallig under behandlingen av loven. I stedet lurte han seg selv. Siden Frp stilte sine representanter fritt i denne saken, gamblet KrF på at noen i Frps gruppe ville bryte ut av den meget spesielle rødblå alliansen mellom Siv Jensen, Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken. Tre utbrytere ville ha vært nok til å redde loven. Men ingen i Frps gruppe våget å utfordre Siv Jensen. Per-Willy Amundsen nøyde seg med å snakke mot assistert befruktning for enslige. Parti-nestleder Sylvi Listhaug som er mot eggdonasjon, sa ikke et ord i stortingsdebatten. Det gjorde derimot et par representanter for Høyre og en representant for Venstre. De brøt med regjeringslinja slik at det rødblå flertallet for liberalisering ble større enn det lå an til å bli før Ropstad krevde full stortingssal.

Med dette solide nederlaget sitter KrF politisk ribbet tilbake som regjeringsparti. Det må være et tungt tankekors å bære for Kjell Ingolf Ropstad at KrF hadde fått større innflytelse på en modernisering av bioteknologiloven hvis han hadde fullt Knut Arild Hareide og gått i regjering med Ap og Sp. Han hadde ikke fått vetorett. Men han hadde fått Sp med seg på å hindre en så tydelig liberalisering av loven. Støre hadde ikke latt en lov stanse dannelsen av hans første regjering.

Etter debatten og avstemningen tirsdag er forholdet på borgerlige side forverret. KrF og Frp kommer neppe noen gang igjen på talefot. KrF kan heller ikke være fornøyd med Høyre og statsminister Erna Solberg som ikke sørget for at Høyres gruppe stilte seg enstemmig bak loven. Det er oppsiktsvekkende at statsministeren ikke gikk ut i klart forsvar for KrF. Den jobben overlot hun til helseminister Bent Høie.

Det er en trøst og en seier for KrF at Høyre har gått med på å hente flyktningbarn fra Hellas til Norge. Det gjør også sikkert godt for partiet at Siv Jensen har reagert med sinne på Høyres beslutning. Og siden Ap har sagt at det vil støtte regjeringens beslutning, blir det trolig flertall for å hente Moria-barn til Norge.