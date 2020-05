Nederlag for KrF: Stortinget har vedtatt historiske endringer i bioteknologiloven

Av NTB-Bibiana Piene og Johan Falnes

Tirsdagen vedtak betyr at det blir tillatt med eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodprøven NIPT, som kan avsløre skader og sykdommer på fostre tidlig i svangerskapet.

Det var i utgangspunktet Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet som gikk sammen for å sikre flertall for endringene.

De tre partiene har et knapt flertall på 86 representanter – én stemme mer enn flertallsgrensa i Stortinget.

Stortinget tok stilling til lovendringene i fullsatt sal, med nyinstallert pleksiglass til 225.000 mellom stolene for å sikre smittevernet.

Det var KrF som insisterte på fullsatt sal under avstemningen. KrF håpet i det lengste at utbrytere fra Frp skulle bidra til å vippe flertallet. Men det skjedde ikke.

Høie advarte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) advarte spesielt mot NIPT-testen da han tok ordet på tampen av debatten.

– Dette er en test, på lik linje med alle andre tester, som vil gi svar. Men det er også en test med ganske store utfordringer, og den vil også gi mange falske positive svar, advarte Høie.

– Det vil være veldig mange gravide i Norge som gjennom NIPT-testen vil få beskjed om at de har et foster som trolig har utviklingsavvik, der dette ikke vil være tilfelle, sa han.

Utbrytere

Enkelte representanter fra regjeringspartiene valgte å bryte med regjeringens linje, blant dem Venstres Ketil Kjenseth og Høyres Marianne Synnes Emblemsvåg. Kjenseth stemte for alle opposisjonens liberaliseringsforslag, med unntak av NIPT-test for alle.

Emblemsvåg sa hun stemte for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

– Denne kamelen går det ikke an å svelge, sa hun.

Siv Jensen

Frp-leder Siv Jensen er fornøyd med at flere forslag til endringer i bioteknologien ble vedtatt i Stortinget tirsdag ettermiddag.

– Jeg er veldig glad for at forslagene ble vedtatt. Vi har fått en god innramming på en lov som på ingen måte blir veldig liberalisert, men gode, moderne fremskritt som skaper trygghet i hverdagen for veldig mange mennesker, sier Jensen til NTB.

Frp-lederen mener debatten i stortingssalen har vært god.

– Noen har vært litt ivrige og puttet merkelapper på andre, men gjennomgående har det vært en god debatt, sier hun videre.

– Tilbakeskritt

– Dette er et stort tilbakeskritt for likeverdet i 2020, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) etter voteringene i bioteknologiloven.

– KrFs mål har vært å sikre en lov som ikke skaper et sorteringssamfunn, og en lov som sikrer barns rettigheter. Slik loven nå ligger, så har vi ikke klart det, skriver Ropstad videre i en SMS til NTB.

– Vi visste at vi hadde noen muligheter til å få flertall, fordi Frp stilte sine representanter fritt. KrF har kjempet helt til siste stemme nå var talt, skriver Ropstad.

– Mange har engasjert seg for et samfunn med plass til alle. Erfaringene fra Danmark og Island viser at med massiv leting etter diagnoser, blir det knapt født barn med Downs syndrom. KrF ønsker ikke samme utvikling i Norge, forklarer Ropstad.

Barne- og familieministeren forventer å se at partiene som gikk sammen for flertall, tar det store ansvaret.

– Nå som denne loven vedtatt, er det avgjørende at vi ser et langt større engasjement fra disse partiene når det gjelder nøytral og god veiledning til gravide og hjelp og avlastning til familier som har barn med ekstra omsorgsbehov. Med så drastiske lovendringer følger et stort ansvar med å følge opp, skriver partilederen.

