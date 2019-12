Dette i skarp kontrast til de vi kan kalle «de vantro julentusiastene», som pynter treet allerede 1. desember, noe vi fundamentalister mener er et tydelig brudd på Julens Lov.

Men det jeg lurer på nå, er: Hva sier egentlig Julens Lov om kunstige juletrær?

For i år har Husrådet der hjemme vedtatt å kjøpe kunstig juletre. Mitt forslag om et ekte tre falt, og jeg respekterer selvsagt de demokratiske spillereglene. Likevel er jeg urolig. For hva om dette er et brudd på Julereglene?

Det kan jo hende at det i Julens Lov fins tydelige og klare bud mot kunstige trær. Man vet aldri. Som: «Du skal holde det ekte juletreet hellig». Eventuelt: «Du skal ikke ha andre juletrær enn de Gud har skapt». Eller mer konkret og direkte: «Du skal ikke under noen omstendighet kjøpe juletrær laget av polyvinylklorid fra Clas Ohlson eller noen annen kommersiell virksomhet».

For det er der de kommer fra, vet du. De kunstige trærne hentes selvsagt ikke i Guds frie natur (altså skogen). De kommer i pakker fra Clas Ohlson, Jernia, Plantasjen og Obs. De kunstige trærne er dessuten blitt ganske pene med årene, og er symmetriske og velpleide fra topp til tå.

Både kolleger og venner har vist meg mobilbilder av de fine, kunstige trærne de har hjemme. De har også påpekt at man da slipper å drasse med seg et stikkende, stort beist av et tre hjem, man slipper å sage greiner for at det skal se mer symmetrisk ut, man slipper alle billene og edderkoppene og ekornene eller hva som nå fins av udyr der inne i treet, og framfor alt: Man slipper dryssende barnåler.

En kollega brukte faktisk uttrykket «et helvete på jord!» om alt han hadde stridd med i årene før han kjøpte et kunstig tre. «Og alle de nålene», grøsset han. «Man blir aldri kvitt dem. De eter seg gjennom gulvlistene til langt utpå våren».

Iblant føles det som om det eneste argumentet jeg har mot de kunstige juletrærne, er: «Men det lukter jo ikke jul!». (Eventuelt: «Jeg liker å ha biller og edderkopper i huset»). I tillegg vil jeg nevne at kjære julesanger som «Du grønne, glitrende tre» nå må moderniseres. Jeg har gjort et lite forsøk:

«Du grønne, kunstige tre, goddag! Velkommen du, vi på Jernia kjøpte/Med innebygde LED-lys og greiner av polyvinylklorid...».

Her måtte jeg ta en pause, det er jo ganske vanskelig å finne noe som rimer på «polyvinylklorid». Men vi skal altså kjøpe et kunstig tre. Selv om Julens Lov muligens sier: «O, ve den som fyller sine stuer med falske juletrær! Han skal få smake Herrens vrede på den ytterste dag!» Eller som vi ville sagt nordpå: «Da blir Han nok ikke helt god».